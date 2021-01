CLIMA E TEMPO: vai cair no ENEM!

CLIMA E TEMPO: o que você precisa saber sobre esses dois tópicos para o ENEM?

Clima e Tempo são dois assuntos interligados, porém que possuem algumas diferenças entre si. De qualquer forma, a prova do ENEM cobra com frequências esses tópicos, relacionando-os também com outras disciplinas além da geografia, como a história e a sociologia.

Além disso, o Clima possui alguns elementos muito importantes que podem ser abordados também por essas questões.

O artigo de hoje vai trazer as principais características sobre esses assuntos para que você garanta um bom desempenho na prova do ENEM.

Clima e Tempo: qual a diferença entre os dois?

Apesar de serem parecidos, existem algumas diferenças que separam esses dois assuntos.

O Tempo é a condição climática de momento, ou seja, dia ensolarado, nublado ou chuvoso.

Já o Clima é o resultado da análise do tempo durante 25 anos, resultando em climas tropicais, temperados, áridos, polares, dentre outros.

Elementos do Clima

1) Temperatura:

Quantidade de calor presente na atmosfera em um dado momento.

Relação com a incidência de raios solares, fonte de energia que fornece calor à Terra.

Pode ser medido em Celsius (ponto de fusão 0ºC e ebulição 100ºC) ou Fahrenheit (32ºF e 212ºF).

2) Pressão Atmosférica:

A pressão atmosférica se caracteriza como a força que o ar exerce na superfície terrestre.

Barômetro: aparelho utilizado para medir( em centímetros, milimetros, milibares) a pressão de um determinado local.

A pressão atmosférica possui duas variantes: Altitude e Temperatura.

Alta pressão (zona anticiclonal) = Menores altitudes e temperaturas.

Baixa pressão (Zona Ciclonal) = Maiores altitudes e temperaturas.

3) Ventos:

Um vento é um ar em deslocamento, sua velocidade é determinada pela diferença de pressão envolvida, podendo ser fraco, moderado e forte.

Mede-se em m/s pelo anemômetro.

Para encontrar a direção e sentido usa-se a biruta.

Ventos Alísios:

Ventos que sopram dos trópicos para o Equador(baixas altitudes).

Ventos úmidos.

Ventos Contra-alísios:

Ventos que sopram do Equador para os trópicos(altitudes elevadas).

Ventos secos.

4) Monções:

Armazenamento de Calor na superfície do Índico, gerando um centro de Baixa Pressão que recebe as geladas massas vindas da Sibéria, causando uma diminuição notável na temperatura.

Monção de Verão:

Aquecimento da superfície continental, logo formando zonas de baixa pressão que passam a receber as massas de ar úmidas vindas do oceano(inversão de deslocamento).

*Consequências: Chuvas fortes, sendo estas problemáticas nas cidades(Falta de infraestrutura) e essenciais para a agricultura.

5) Umidade:

A umidade é a quantidade de vapor d’água existente na atmosfera, seja ela no estado sólido líquido ou gasoso.