Clube árabe oferece R$ 8 milhões por empréstimo de Michael, e Flamengo negocia para aumentar valor

Apenas um ano após a chegada, Michael pode estar de saída do Flamengo. O atacante de 24 anos despertou o interesse do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, que deseja contratá-lo por empréstimo de seis meses. Em uma queda de braço com o Rubro-Negro, os árabes aumentaram a primeira oferta, aceitaram exigências e esperam uma definição para os próximos dias. A informação foi divulgada pelo site “ge”.

+ Fla chega a 24 marcadores de gol na temporada; veja o ranking da artilharia

O Flamengo mantém uma postura cautelosa na negociação. A proposta que a diretoria tem nas mãos é de 1,25 milhão de euros (R$ 8.1 mi) à vista com opção de compra em julho por 12 milhões de euros (R$ 78 mi). Apesar de considerar esses valores interessantes, a cúpula rubro-negra trabalha com o tempo e deseja receber uma oferta de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 10 mi).

A primeira oferta do Al Ain – 1 milhão de dólares (R$ 5,36 mi) – foi recusada pelo Flamengo. O clube árabe aceitou a exigência de mudar a moeda para euro e aumentou o valor em 25%. A janela de transferências do Emirados Árabes Unidos termina no início de fevereiro.

+ Veja mais notícias do Flamengo

+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela atualizada do Brasileirão

Em meio à negociação para a saída de Michael, o Flamengo renegocia com o Goiás o pagamento de uma parcela pelo atleta. Em janeiro de 2020, o clube acertou com a revelação do Brasileirão de 2019 por 7,5 milhões de euros.

Apesar do alto investimento, Michael não correspondeu às expectativas. Pelo Fla, o atacante disputou 41 partidas (apenas dez como titular) e marcou quatro gols.