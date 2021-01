Clube da 4ª divisão italiana anuncia contratação do lateral Maicon, de 39 anos

Maicon está voltando à Itália para defender o Sona, clube da quarta divisão. O lateral-direito deve chegar ao país na quinta-feira.

O atleta de 39 anos viveu boa parte da carreira em solo italiano, onde defendeu a Inter de Milão por seis temporadas, conquistando a tríplice coroa em 2010.

“Convencer o jogador foi mais fácil do que eu imaginava”, declarou o diretor esportivo Claudio Ferrarese a jornalistas. “No Sona, nós praticamente treinamos no Lago de Garda – um cenário verdadeiramente sugestivo e muito perto de Milão, que Maicon tanto ama”.

Além de 11 troféus com a Internazionale, o lateral defendeu clubes como Roma, Manchester City e Monaco na Europa e disputou as Copa do Mundo de 2010 e 2014 com a seleção brasileira.

No último semestre, o experiente jogador atuou pelo Villa Nova-MG na Série D do Campeonato Brasileiro.