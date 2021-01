Clube japonês entra na disputa por Lincoln, e Flamengo estuda ofertas pelo atacante

A saga de Lincoln no Flamengo ganhou mais um capítulo. Sem clima para seguir na Gávea, o atacante vem recebendo propostas e o destino pode ser o Japão. De acordo com informações do “UOL”, o Vissel Kobe fez uma proposta pelo atleta de 20 anos e, inclusive, já enviou um emissário ao Rio de Janeiro para tentar fechar negócio.

O modelo de negócio seria um empréstimo até o final de 2021 com a obrigação de compra caso Lincoln cumpra determinadas metas neste período. O Vissel Kobe, clube que tem Iniesta como principal astro, acena com um valor de 4 milhões de dólares (R$ 21,3 milhões) pela compra dos direitos do atleta.

Outro clube interessado no atleta é o FC Cincinnati, dos Estados Unidos. De acordo com informação do “ge”, a equipe da Major League Soccer aceitou a contraproposta do Flamengo para a contratação do atacante e a definição nas mãos da diretoria rubro-negra. A oferta é nos mesmos moldes da feita pelo clube japonês, mas com o prazo de empréstimo até o fim de julho deste ano.

Formado nas divisões de base do Rubro-Negro, Lincoln tem contrato válido até dezembro de 2023. Na equipe profissional do Flamengo desde 2017, o centroavante já disputou 64 partidas e marcou oito gols pelo Rubro-Negro.

Lincoln perdeu espaço no elenco profissional nas últimas semanas de 2020, inclusive sendo determinado pelo departamento de futebol que o atleta treinasse com a equipe Sub-20 dias antes de completar a idade limite do time do técnico Mauricio Souza. Hoje, o atleta não faz parte dos planos do clube.