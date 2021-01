CNI: Medo do desemprego entre brasileiros cresce em dezembro

O número de brasileiros contaminados e de mortes por covid-19 cresceram no Brasil. Esse cenário, com o fim das medidas emergenciais do governo como combate à pandemia, como a criação do auxílio emergencial, fizeram com que o medo do desemprego crescesse entre os brasileiros.

Nesta terça-feira (07), foi divulgada pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A pesquisa mostrou que, entre setembro e dezembro, o indicador de medo do desemprego dos brasileiros subiu 2,1 pontos. O resultado está acima dos 56,1 pontos registrados em dezembro de 2019 e bem acima da média histórica, que é de 50,2 pontos.

Mesmo com resultados positivos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), entre agosto e novembro, e com a expectativa de abertura de vagas formais, a taxa de desemprego no Brasil subiu de 14,1% em outubro para 14,2% em novembro. Os dados são do IBGE.

De acordo com a CNI, o aumento do medo do desemprego foi maior na periferia das capitais. O índice aumentou de 55,9 pontos para 65,5 pontos entre setembro e dezembro. “Os residentes dessas cidades passaram a ser os com maior medo do desemprego”, informou o documento da pesquisa.

A pesquisa ainda mostrou que, entre quem fez apenas ensino fundamental, o medo do desemprego é maior que 59 pontos. Entre quem tem ensino médio completo, o medo do desemprego foi de 56,3 pontos mês passado. Mas o maior aumento do medo do desemprego foi entre quem tem educação superior. O número subiu de 50,1 pontos para 54,7 pontos de setembro para dezembro.