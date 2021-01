CNN Brasil desloca Caio Coppolla para ser antagonista de Rita Lisauskas · .

Fora do ar na CNN Brasil desde o início de dezembro, quando O Grande Debate foi suspenso por tempo indeterminado, Caio Coppolla voltará ao canal de notícias a partir da próxima segunda-feira (18) em um novo quadro. A rede colocará o quadro Liberdade de Opinião dentro do vespertino Visão CNN. O comentarista será o antagonista da recém-contratada Rita Lisauskas.

O Visão CNN é apresentado por Carla Vilhena e transmitido de segunda a sexta-feira, das 12h45 às 15h30. O quadro de opinião será diário e começará sempre às 14h30.

Ao contrário de O Grande Debate, porém, o confronto de ideias não será direto. Cada um terá um bloco para falar e vai interagir apenas com a âncora do telejornal vespertino.

“Os comentaristas têm visões de mundo e posições políticas antagônicas. Enquanto Coppolla tem se notabilizado como uma referência para o pensamento conservador brasileiro, Lisauskas é uma jornalista conhecida por seu posicionamento progressista”, ressalta a CNN Brasil, em comunicado.

O modelo seguirá o mesmo padrão do Liberdade de Opinião exibido dentro do programa Novo Dia, que conta com as participações dos jornalistas Alexandre Garcia e Sidney Rezende, além da apresentação do âncora Rafael Colombo.

Em dezembro, Coppolla chegou a ser “anunciado” como contratado da RedeTV! por Sikêra Jr., mas as negociações entre colunista e emissora não progrediram por enquanto. O comentarista colecionou desafetos durante sua passagem por O Grande Debate, mas se manteve na CNN Brasil. Rita fará a sua estreia no canal; ela foi contratada em dezembro.