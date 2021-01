COB diz confiar na realização da Olimpíada com limitações de público

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) afirmou, durante anúncio de patrocínio da TIM à entidade nesta quinta-feira, que mantém a confiança na realização dos Jogos de Tóquio, adiados em razão da pandemia de Covid-19.

Embora ninguém seja capaz de garantir que o evento de fato acontecerá, o diretor geral Rogério Sampaio indicou o cenário mais provável dentre as possibilidades analisadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

– Estamos muito confiantes na realização dos Jogos. O COI trabalha com 3 cenários, um é que todos os participantes serem vacinados, o que achamos muito difícil, pois cada país faz seu processo de vacinação de uma forma diferente, priorizando grupos de risco. O segundo é a competição com púbico limitado e protocolos de distanciamento, é o que mais acreditamos. O terceiro é o sem púbico, achamos difícil, pois imaginamos chegar a Tóquio com a vacinação um pouco mais avançada – disse Sampaio, medalhista de ouro no judô nos Jogos de Barcelona, em 1992.

Questionado se acha correto que países priorizem a aplicação de vacinas contra o Covid-19 em atletas, em vez de pessoas de grupo de risco, o dirigente apenas disse que a entidade se guiará pelas determinações do governo.

– O COB vai cumprir todo o protocolo que for definido pelo governo federal.

Os organizadores dos Jogos de Tóquio trabalham diariamente para reformular o evento, em meio às restrições de circulação de pessoas. Nesta semana, eles revelaram que as cerimônias de abertura e encerramento da Olimpíada sofrerão uma redução considerável do número de atletas participantes.