Cobra Kai 3ª temporada: tudo sobre a série da Netflix (crítica)

Cobra Kai chamou a atenção do público nos últimos anos por trazer novamente personagens tão queridos de volta a uma nova história.

Tratava-se de uma visita calorosa ao que teria acontecido com Daniel Larusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka), de Karatê Kid (1984), depois de pouco mais de trinta anos. No entanto, após duas temporadas exibidas pelo streaming Youtube Premium, a trama foi transferida para a Netflix e seus novos episódios são, de certa maneira, os melhores até o momento.

A narrativa continua utilizando a mesma fórmula de sempre, mas talvez com uma maior seriedade e roteiros mais bem resolvidos e administrados. Os episódios se articulam entre o drama e a comédia, além dos momentos animados que são extremamente instigantes.

Por mais que alguns personagens pareçam estagnados no tempo, vemos como as rivalidades que perduraram com o passar dos anos se articularam com uma certa evolução, sem parecer que não houve avanços significativos nesses quesitos.

(Reprodução)Fonte: Netflix

Aos poucos, vemos também como esses personagens podem amadurecer em diversas instâncias, provocando diálogos inesquecíveis e cenas muito interessantes. Com isso, o público assiste a um Johnny muito mais preocupado com seu filho Robby (Tanner Buchanan), compreendendo que a ausência que teve com ele durante muito tempo pode ter uma nova abordagem e configuração.

No entanto, ainda há outras questões provocativas em torno deste arco com relação a Miguel (Xolo Maridueña) e ao próprio rival Larusso, que parece continuar com os mesmos comportamentos de sempre. A reflexão colocada à prova ao longo desta temporada, entretanto, traz bons momentos à tela, reforçando que algumas coisas precisam mudar para que seus pupilos possam seguir lutando de forma saudável.

Saiba mais sobre a 3ª temporada de Cobra Kai

(Reprodução)Fonte: Netflix

Se as temporadas anteriores ainda estavam em dúvida sobre como articular as tramas antigas com os novos personagens — e também promover participações especiais relevantes — a nova leva de episódios é bem mais resolvida nesse aspecto, introduzindo novos desafios às camadas já conhecidas dos seus protagonistas.

Há um esforço maior de destrinchar conflitos mais intensos e realmente mostrar a evolução gradativa de todos aqueles que aparecem durante a temporada. As informações dos passados dos personagens acabam ficando em segundo plano, mesmo sendo muito importantes, mas são desenvolvidas ainda assim. Nesse sentido, vemos que tudo o que já havia sido mostrado faz parte de uma bagagem construtiva para esse amadurecimento tão necessário.

Por mais que todos esses elementos dramáticos estejam em cena para quem quiser conferir, é importante ressaltar que a sutileza como se dão essas relações é o que impressiona e mostra como a força narrativa está bem mais aguçada com os novos episódios.

Além do mais, o estilo envolvente e brincalhão, que também é preenchido com a sintonia marcante dos personagens, não deixa de marcar a temporada.

(Reprodução)Fonte: Netflix

O bom humor recorrente e o carisma do elenco estão presentes a cada novo arco conflituoso. O equilíbrio se faz necessário para a condução das mais diferentes possibilidades criativas e constrói um caminho bastante interessante e condizente ao seu desfecho. Até mesmo os personagens que tinham facetas bem marcadas acabam tendo camadas mais aprofundadas.

De alguma forma, a 3ª temporada de Cobra Kai consegue satisfazer aqueles que estiveram acompanhando a nova saga desses caratecas tão imprevisíveis, adicionando novidades que são muito bem aproveitadas quando se olha para o todo.

Contudo, o potencial narrativo parece estar em uma ótima fase para a criação de dinâmicas que fogem do convencional. Todas elas acabaram transformando clichês recorrentes em divertimento e entretenimento. Espera-se, a partir daqui, que isso continue por mais algum tempo.

Vamos aguardar!