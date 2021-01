Cobra Kai: 4ª temporada não será a última se depender dos criadores

Em entrevista recente ao TV Line, Josh Heald, um dos criadores de Cobra Kai, falou sobre um possível desfecho para a série. Entretanto, ele garantiu que, se depender dele, de Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, seus parceiros titulares, a produção não vai ser encerrada na 4ª temporada — que já foi confirmada na Netflix.

“Temos um final em nossas mentes”, contou ele ao site. “Nós temos um [desfecho] planejado há algum tempo, mas isso não estará na 4ª temporada”, garantiu Heald, reforçando que a proposta é que esse final seja visto daqui a muitos episódios.

“Tem muitas histórias necessárias antes de chegarmos ao final do jogo. Essa será uma discussão futura com nossos novos parceiros da Netflix”, explicou. Josh Heald ainda disse que, por enquanto, a equipe vai continuar trabalhando no seu tempo, buscando uma unidade criativa como fizeram desde o início.

(Reprodução)Fonte: Netflix

De acordo com especulações e dados da Netflix, Cobra Kai foi a série mais assistida nos Estados Unidos em 2020. A 3ª temporada, lançada na última sexta-feira (1), adicionou novas camadas aos personagens e parece estar entre as produções mais vistas entre os assinantes de diversos lugares do mundo, incluindo o Brasil.

No entanto, por mais que a série esteja fazendo muito sucesso, não é possível afirmar até o momento se haverá mais renovações além da 4ª temporada.

Vale destacar que o streaming da Netflix acumulou uma certa fama, com o passar do tempo, de cancelar séries sem motivos aparentes e de não realizar mais que três ou quatro temporadas de suas produções. Contudo, Cobra Kai conta com diversos fatores ao seu favor e parece estar sendo bem administrada.

Portanto, resta-nos aguardar por novidades relacionadas ao que vem por aí. Lembrando que a 3ª temporada de Cobra Kai já está disponível na Netflix.