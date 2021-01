Cobra Kai: Netflix divulga vídeo com 23 easter eggs presentes na série

A Netflix divulgou, nessa quinta-feria (21), um vídeo revelando todos os easter eggs da 3ª temporada de Cobra Kai. Os novos episódios continuam a história logo após a grande briga no colégio e contém um total de 23 referências à franquia Karate Kid, que estão escondidas no decorrer da season 3 do seriado.

Easter eggs da 3ª temporada de Cobra Kai

Os maiores fãs dos filmes que originaram a série provavelmente conseguiram pegar grande parte dos easter eggs e das referências feitas a saga de sucesso da Columbia Pictures. As menções são bastante perceptíveis em alguns casos, porém, estão super bem escondidinhas em outros.

Alguns exemplos das referências presentes são objetos marcantes, cenas idênticas, cenas similares, mesmas músicas tocadas e falas inspiradas que, em certos momentos, são idênticas às dos filmes.

Ficou curioso? Confira agora todos os easter eggs da 3ª temporada no vídeo abaixo:

O sucesso de Cobra Kai na Netflix



A aposta da Netflix em renascer, no formato de série, um dos maiores sucessos dos anos 1980 está dando frutos positivos. O seriado ficou no top 10 do catálogo da plataforma de streaming em 28 países diferentes, com uma projeção de 40 milhões de espectadores no primeiro mês em que esteve disponibilizado.

A empolgação é tanta que os criadores já anunciaram a renovação para a 4ª temporada de Cobra Kai, que, se depender deles, está longe de ser a última season da série.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Todas as três temporadas do seriado já estão disponíveis no catálogo da Netflix. Entretanto, ainda não há uma expectativa de estreia para a season 4 de Cobra Kai.