Cobra Kai: por que uma personagem não participará da 3ª temporada

A 3ª temporada de Cobra Kai faz primeira apresentação em 1º de janeiro de 2021 na Netflix e uma personagem bastante importante não vai aparecer. Trata-se de Aisha Robinson, interpretada nas duas primeiras temporadas pela atriz Nichole Brown, uma das primeiras pupilas de Johnny Lawrence (William Zabka) na trama.

No ano passado, em sua conta oficial no Instagram, a atriz anunciou que não participaria do elenco da 3ª temporada. Na época, Nichole escreveu que se sentia grata pela oportunidade e pelo tempo que havia tido na série, mas que estava triste.

Em entrevista recente à TV Line, no entanto, Jon Hurwitz, produtor executivo e co-showrunner de Cobra Kai, afirmou que a ausência de Aisha será explicada logo no começo da nova leva de episódios. De acordo com ele e sua equipe, os roteiristas não conseguiram encontrar um lugar interessante para a personagem.

(Reprodução)Fonte: Youtube Premium/Netflix

“Amamos Aisha e amamos Nichole Brown”, disse ele durante a entrevista. “Certos personagens que amamos na 1ª temporada não apareceram na 2ª temporada, como Kyler, Yasmine e Louie”, argumentou Jon Hurwitz.

“Não é porque um personagem não aparece por um período de tempo [na série] que que ele deixou o universo, que não pode voltar novamente”, reforçou o produtor. Com esse posicionamento, é possível que em algum momento futuro Aisha retorne à série.

De acordo com Josh Heald, também produtor executivo e co-showrunner, na mesma entrevista, Cobra Kai ainda tem muitas histórias a serem desenvolvidas. “Temos a tendência de ver a produção com uma visão muito longa, na qual as entradas e saídas são impactantes e importantes”, ressaltou ele.

Aisha começou a série como a distante amiga de infância de Samantha LaRusso (interpretada por Mary Mouser). Depois de conhecer Miguel Diaz (Xolo Maridueña), ela se juntou a ele no dojo Cobra Kai e se tornou a segunda aluna oficial de Johnny Lawrence.

Ansioso(a) para a 3ª temporada de Cobra Kai na Netflix?