Cobra trapaceia para acabar com Duca e tiro sai pela culatra · .

RESUMO: Cobra (Felipe Simas) vai perder a linha com Duca (Arthur Aguiar). Os rivais irão se enfrentar no exame de grau de muay thai, e o vilão tentará desestabilizar o namorado de Bianca (Bruna Hamú) para desclassificá-lo. Porém, o tiro sairá pela culatra e o pupilo de Gael (Eriberto Leão) não se deixará levar pela provocação. Nervoso, o personagem de Felipe Simas irá agredi-lo e será expulso da prova

Segunda, 1º/2 (Capítulo 6)

Bianca consegue despistar Gael, e avisa a Duca que não conseguirá vê-lo. Sol incentiva Jeff a estudar dança na Ribalta. Marcelo conforta Pedro por não ter passado para a escola de artes. Delma convida Dandara para a inauguração do restaurante. Karina pede para lutar com Duca sem que Gael fique sabendo, e Cobra implica com os dois.

Sol descobre que precisa pagar mensalidade na escola de artes. Nando Rocha se apresenta como herdeiro de Norma, fundadora da Ribalta, e se declara o novo diretor do local. Pedro comenta com João que gostaria de encontrar Sol. Sol pede ajuda a Jeff para conseguir um trabalho. Dalva se sente mal, e Duca a socorre. Karina se declara para Cobra pensando ser Duca.

Terça, 2/2 (Capítulo 7)

Cobra insiste em ficar com Karina, mas Duca chega. Jade implica com Bianca. Duca sente ciúmes de Bianca com a turma da Ribalta. Bete e Bianca tentam descobrir quem é a paixão de Karina. Dandara convida Gael para ir à inauguração do restaurante Perfeitão. Bianca acredita que Karina goste de Pedro. Jeff tenta conversar com Lincoln sobre a Ribalta.

Carlão garante a Duca que Dalva está bem de saúde. Pedro e Karina se estranham, e Gael desconfia. Nando Rocha interrompe o clima romântico entre Gael e Dandara. Karina fantasia com Duca. Bianca e Duca se beijam. Gael liga para Karina e pergunta por Bianca.

Quarta, 3/2 (Capítulo 8)

Karina mente para o pai para proteger Bianca. O restaurante fica sem luz, e Marcelo e Delma se desesperam. Bete flagra Sol mexendo em seu dinheiro. Pedro tem a ideia de fazer um show com Nando Rocha no restaurante, e os clientes gostam. Duca pede Bianca em namoro e os dois se beijam, observados por Cobra. Dandara canta animada com Nando, e Gael decide ir embora.

Gael sente falta de Ana. Nando convida Pedro para estudar música na Ribalta. Bianca conta para Karina que está namorando, sem revelar a identidade do menino. Dalva sente-se mal novamente, e Duca a leva para o hospital. Bianca incentiva Karina a enfrentar Gael e fazer o exame de grau. Edgard não permite que Sol faça aula sem pagar a matrícula. Duca revela a Gael que não fará o exame.

Quinta, 4/2 (Capítulo 9)

Duca fala que Dalva passou mal e diz que terá de ficar com a avó. Sol se oferece para cuidar de Dalva para Duca e consegue o dinheiro para a matrícula na Ribalta. Dalva conta a história de Alan para Sol. Karina revela para Wallace e Cobra sobre a rivalidade entre Lobão, Gael e Duca. Começam as aulas na Ribalta.

Um convidado especial chega para o exame na academia de Gael e se maravilha com Karina. Mari passa mal durante a aula de Lucrécia, e Dandara a apoia. Edgard e Lucrécia tramam contra Nando. Bianca chega com a turma da Ribalta na academia. Karina é aprovada no exame de grau e comemora beijando Duca.

Sexta, 5/2 (Capítulo 10)

Bianca fica chocada com o beijo de Karina em Duca, e Jade filma a reação da menina. Gael tira satisfações com Duca, que afirma estar tão surpreso quanto ele. Bianca questiona Karina sobre seus sentimentos por Duca. Cobra provoca Duca. Karina cobra carinho do pai, que percebe suas falhas, e os dois se entendem.

Duca se explica para Bianca e afirma que a ama. Jade implica com Sol, que a enfrenta. Lobão provoca Gael ao lembrar de Ana, e o lutador se descontrola. Começa o teste de grau de Duca e Cobra. Cobra tenta atingir Duca de maneira desleal e é expulso do exame. Duca conquista a passagem de grau. Lobão convida Cobra para lutar em sua academia. Karina e Bianca parabenizam Duca.

Os capítulos de Malhação Sonhos são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio