CoD Black Ops Cold War tem semana de acesso grátis ao modo Zumbis

Nos dias 14 a 21 de janeiro vai rolar o primeiro evento de acesso gratuito ao modo lendário de Call of Duty. É a primeira vez que Zumbis, o modo lendário de Treyarch, vai ficar disponível sem custo nenhum durante a Semana de Acesso Grátis ao Zumbis.

O modo estará disponível para todos os jogadores através das lojas de suas respectivas plataformas e inclui os seguintes modos de jogo:

Die Maschine

Um laboratório abandonado na Polônia, dos tempos da Segunda Guerra Mundial, que contem um colisor de partículas maciço abriu uma fenda para monstruosidades inexplicáveis e forças mortas-vivas. Como parte de uma equipe de resposta internacional conhecida como Requiem, você vai se infiltrar na ZA e tentar sobreviver à onda de zumbis em rodadas múltiplas enquanto descobre os segredos de Die Maschine.

Esse modo de jogo é uma experiência completa com zumbis onde até quatro jogadores podem se juntar e tentar sobreviver aos horrores que estão à sua espera. Com dezenas de armas, equipamentos letais, série de pontuações e melhorias de campo especiais, trabalhe em equipe para sair dessa vivo.

No Máximo

Você e seu esquadrão serão transportados com os armamentos que escolherem, mas, uma vez que o primeiro zumbi atingir o chão, o cronômetro “No Máximo” inicia. O seu Operador vai explodir se não conseguir matar outro zumbi antes do cronômetro zerar, e o tempo vai ficando mais curto no decorrer do jogo.

Também fiquem ligados no Potencializador do cronômetro “No Máximo”, que é capaz de congelar o temporizador para todos os jogadores por um tempo.

Chacina

Chacina é uma nova e acelerada experiência com zumbis para dois jogadores nos mapas multiplayers em Black Ops Cold War que apenas os usuários do Playstation poderão acessar.

Nesse modo, você e seu parceiro vão usar o que tiver nos armamentos para lutar contra as ondas de zumbis hiperagressivos. Diferente dos modos tradicionais com zumbis, em Chacina um Órbe do Éter Negro vai te limitar a uma parte específica do mapa até que ele seja abastecido pelas almas dos morto-vivos. A medida que a área se move, os inimigos vão ficando cada vez mais fortes e difíceis, incluindo Elites poderosas.

Matando o bastante dessas Elites, você poderá ganhar rankings especiais de Bronze, Prata ou Ouro e objetos e armas exclusivos.

Para os jogadores que curtirem o período gratuito e quiserem comprar o jogo, a boa notícia é que o progresso será mantido no jogo completo após a compra.

Junte-se a Alex Mason, Frank Woods e Jason Hudson em uma campanha alucinante para caçar uma ameaça global chamada “Perseus”. Ou siga testando a sua coragem lutando contra legiões de mortos-vivos sendo um agente Requiem em Zumbis.

Call of Duty: Black Ops Cold War está disponível para Playstation 4, Xbox One, Playstation 5, Xbox Series X e PC.