Colada em A Força do Querer, minissérie só fica atrás de novelas e JN na Globo · .

Exibida logo após A Força do Querer na segunda-feira (11), a minissérie A Cor do Poder só ficou atrás de novelas e do Jornal Nacional no ibope da Globo. A história, dividida em quatro capítulos, estreou na noite de ontem e marcou 23,6 pontos, um índice considerado alto para a faixa pós-novela das nove.

A Cor do Poder narra o romance proibido dos jovens Sephy (Masali Baduza) e Callum (Jack Rowan), um casal que vive em uma sociedade distópica, onde a Europa foi colonizada pela África.

Na segunda (11), a trama afrofuturista foi impulsionada pelo folhetim escrito por Gloria Perez, que bateu os 31,6 pontos no ibope. A minissérie só não superou A Força do Querer, o Jornal Nacional (29,3) e Haja Coração (26,1).

Entretanto, A Cor do Poder foi mais vista que Malhação (17,9), Laços de Família (17,9) e Flor do Caribe (20,7) no mesmo dia.

Veja abaixo as audiências da segunda-feira, 11 de janeiro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 15,4 Bom Dia São Paulo 7,3 Bom Dia Brasil 7,9 Mais Você 7,2 Encontro com Fátima Bernardes 6,3 SP1 10,6 Globo Esporte 10,9 Jornal Hoje 11,7 Sessão da Tarde: Férias da Família Johnson 12,3 Laços de Família 17,9 Malhação 17,9 Flor do Caribe 20,7 SP2 23,1 Haja Coração 26,1 Jornal Nacional 29,3 A Força do Querer 31,6 A Cor do Poder 23,6 Tela Quente: Dupla Explosiva 16,0 Jornal da Globo 9,6 Corujão: Eu, Tu, Eles 6,6 Hora 1 5,4 Média do dia (7h/0h): 6,3 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 2,4 Balanço Geral Manhã (rede) 1,8 Balanço Geral Manhã (local) 3,8 Fala Brasil 3,8 Hoje em Dia 4,6 JR 24H (Manhã) 4,6 Balanço Geral 8,0 Escrava Mãe 4,6 JR 24H (Tarde 1) 4,2 Cidade Alerta 7,5 JR 24H (Tarde 2) 6,7 Jornal da Record 9,0 Amor Sem Igual 9,4 Jesus 6,9 Troca de Esposas 4,2 Chicago P.D.: Distrito 21 (inédito) 2,7 JR 24H (Madrugada) 1,9 Entre Linhas 1,0 Igreja Universal do Reino de Deus 0,6

Média do dia (7h/0h): 5,3 Primeiro Impacto 3,9 Bom Dia & Cia 5,4 Triturando 3,9 Casos de Família 4,1 Triunfo do Amor 5,3 Quando me Apaixono 6,4 SBT Brasil 6,5 Roda a Roda 7,2 Cupom Premiado Baú 8,1 Chiquititas 7,2 Programa do Ratinho 6,2 Arena SBT 2,8 The Noite 2,2 Operação Mesquita 1,9 Triturando (reapresentação) 1,9 SBT Brasil (reapresentação) 1,8 Primeiro Impacto 2,3

Fonte: Emissoras