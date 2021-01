Colegas de Boca, Ábila e Zárate se estranham e discutem em meio ao jogo; veja o que eles falaram um ao outro

O Superclássico entre Boca Juniors e River Plate foi mesmo quente. E não só entre os rivais. Substituídos no segundo tempo da partida, Ramón Ábila e Mauro Zárate tiveram uma rápida discussão no banco de reservas de La Bombonera por um lance que poderia ter dado um rumo diferente ao jogo.

O confronto acabou empatado em 2 a 2, em duelo quente pela Copa Diego Maradona, que teve transmissão ao vivo e exclusiva na tela da ESPN Brasil. Com resultado, os comandados por Marcelo Gallardo chegaram aos oito pontos e estão na primeira posição do grupo A. Já o Boca segue em segundo, com o mesmo número de pontos.

Em lance que poderia ter praticamente matado a partida para os donos da casa ainda no começo da etapa complementar, Ábila recebeu passe em velocidade, e optou pela jogada pessoal, enquanto Zárate se posicionava livre na entrada da área.

Após ver o companheiro errar a finalização, Mauro gritava em campo: “La con… de tu madre!, la con… de tu madre!” (em tradução livre, é um insulto).

Os jogadores foram flagrados pelas câmeras de TV discutindo o lance após ambos deixarem o campo, já no segundo tempo.

“Ele me repreendeu ali, mas a verdade é que não o vi. Não tenho problemas em dar o passe, mas realmente não vi. Olhei a linha e chutei contra Armani, mas a verdade é que não vi o Mauro. Por isso não dei o passe”, afirmou Ábila após a partida.

Após o lance desperdiçado, quando o Boca Juniors ainda vencia por 1 a 0, o River Plate chegou a virar o placar. Mas o colombiano Sebastian Villa marcou e decretou o empate em 2 a 2 na partida.

Na próxima terça-feira (05), o River Plate encara o Palmeiras, às 21h30, no Estádio Libertadores de América, pela primeira partida da semifinal da Conmebol Libertadores.

Já os comandados por Miguel Ángel Russo terão o Santos, na quarta (06), às 19h15, na Bombonera, também pelo primeiro confronto da semifinal do torneio continental, em partida que terá transmissão ao vivo e exclusiva na tela do FOX Sports, e tempo real com vídeos direto no ESPN.com.br.