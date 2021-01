COLUNA DE VÍDEO: A repercussão do terrorismo sofrido pelo São Paulo no último sábado

O elenco do São Paulo passou por um grande susto no último sábado, antes do duelo contra o Coritiba pelo Brasileiro. A caminho do Morumbi para o jogo, o ônibus da equipe foi apedrejado. Ninguém se feriu, mas os jogadores ficaram indignados e assustados, conforme apurou a reportagem do LANCE!. Para o colunista Luiz Fernando Gomes, o assunto deveria ter uma repercussão maior: “Foi um verdadeiro atentado de terroristas”. Assista a opinião acima.

Ônibus do tricolor (Paulo Pinto/saopaulofc.net)