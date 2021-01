COLUNA DE VÍDEO: L! analisa motivos para a má fase do Flamengo

A pressão em cima de Rogério Ceni acentuou após a segunda derrota consecutiva do Flamengo, no último domingo, quando a equipe rubro-negra foi derrotada por 2 a 0, no Maracanã e pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando fragilidades foram expostas. O LANCE! apontou fatores que podem estar pesando para má fase através de Lazlo Dalfovo, setorista do clube. Confira no vídeo acima.

SITUAÇÃO NA TABELA



O elenco rubro-negro se reapresentou no CT na última terça, dois dias após a derrota para o Ceará. A partida foi a 12ª de Rogério Ceni no comando do Flamengo. Até o momento, o treinador acumula quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas, em um aproveitamento de 44,4%.

+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro



Faltando 10 rodadas para o fim do Brasileirão, o Flamengo está em quarto lugar, com 49 pontos, a sete do líder São Paulo. O próximo compromisso do Rubro-Negro é contra o Goiás, na próxima segunda-feira, em Goiânia.