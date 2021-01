Colunista do Fantástico, Drauzio Varella estreia série no É de Casa · .

Colaborador do Fantástico, Drauzio Varella começará a aparecer na Globo em um novo horário. No próximo sábado (23), o médico passa a apresentar no É de Casa a série Quanto Mais Cedo, Maior, que tem nove episódios e trata sobre os cuidados com a criança na primeira infância –período que vai do nascimento aos seis anos.

O material foi gravado antes da pandemia da Covid-19 pela produtora Prodigo Films. Em cada capítulo, famílias brasileiras compartilham com o público suas histórias e mostram a importância dos cuidados e da atenção a essa fase da vida em contextos diversos de cidades brasileiras, como Fortaleza (CE), Joinville (SC), Recife (PE), São Paulo (SP) e Carapicuíba (SP).

“O desenvolvimento da criança se dá pela maneira como ela se relaciona com tudo que está em sua volta: falar, cantar, brincar e ler para bebês e crianças são os melhores estímulos para aprendizagem”, explica Drauzio Varella na apresentação de um dos episódios.

Quanto Mais Cedo, Maior é dividida por temas, como os primeiros cuidados (pré-natal e amamentação), presença do pai, atenção e afeto, educação infantil e estímulos (brincadeiras e leitura), além da relação com a cidade e o entorno.

Os episódios serão exibidos no É de Casa entre 23 de janeiro e 20 de março. Apesar das aparições temporárias aos sábados de manhã, Drauzio Varella continuará participando normalmente do Fantástico.

O projeto é uma parceria de diversas entidades ligadas ao tema: a Fundação Bernard Van Leer, Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, Instituto Samuel Klein, Itaú Social e Porticus América Latina.