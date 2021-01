Com 4 gols brasileiros e ‘Klopp’ no alambrado, Tottenham goleia Marine, da 8ª divisão, e avança na Copa da Inglaterra

A dúvida era apenas saber de quanto seria a vitória do Tottenham sobre o Marine. Em que pese surpresas que só a Copa da Inglaterra pode proporcionar – como a absurda eliminação do Leeds United ante o Crawley Town – a jogo do time de Mourinho neste domingo (10) era contra uma equipe da 8ª divisão. E quem apostou em uma vitória da equipe londrina por 5 a 0, acertou – e com nada menos que 4 gols brasileiros.

E quem viu tudo de perto foi “Jurgen Klopp”. Quer dizer, não exatamente. Um torcedor do Liverpool da cidade de Crosby, onde fica o estádio, levou um totem do treinador alemão em tamanho real e o colocou no alambrado para ver o jogo ao seu lado.

O primeiro susto do jogo no Rossett Park (385 lugares sentados), porém, foi dado pelo time da casa, com uma bola na trave em chute de Joyce. Foi só.

Carlos Vinícius, como Vinícius da Pose é conhecido na Inglaterra, foi o nome do jogo. O brasileiro emprestado pelo Benfica abriu o placar, aos 24 – muito tempo depois do que se imaginava que o Tottenham marcaria o primeiro.

Aos 30, Vinícius anotou o segundo. Dois minutos depois, Lucas Moura cobrou falta com precisão e fez o terceiro. E, aos 37, Vinícius completou seu hat-trick, com belo toque por cobertura.

Carlos Vinícius chuta para marcar seu primeiro gol no jogo contra o Marine Getty Images

Na segunda etapa, com muitas mudanças no Tottenham, o ritmo caiu. Mas deu tempo de Devine, de 16 anos, fazer o quinto para o seu time e chancelar a classificação à quarta fase da competição.

O jogo em si, apesar das boas atuações de alguns jogadores, valeu mais pelos detalhes pitorescos mesmo.

Como as residências no entorno do estádio com vista para o campo. A plateia tomando vinho tinto, vendo jogo pelo lado de fora. Ou ainda as bolas afastadas caindo nos quintais das casas vizinhas. Coisas que só a Copa da Inglaterra proporciona.

Totem de Jurgen Klopp na arquibancada do Rosset Park Getty Images

Ficha técnica

Marine 0 X 5 Tottenham

GOLS: Vinícius da Pose (3), Lucas e Devine (TOT)

TOTTENHAM: Hart, Doherty, Alderweireld (Tanganga), Rodon, Davies, Sissoko (Devine), White, Gedson, Delle Alli (Bale), Lucas Moura (Jack Clark), Vinicius. Técnico: José Mourinho

MARINE: Passant, Solomon-Davies, Joyce, Devine, Miley, Raven, Kengni, Hmami, Cummins, Hughes (Howard), Barrigan. Técnico: Neil Young

– Vinícius é o 1º jogador de Mourinho a anotar um hat-trick desde Lampard, em janeiro de 2007, pelo Chelsea

– O brasileiro chegou ao seu 6º gol na temporada

– 4ª partida na temporada em que o Tottenham fez 4 gols no primeiro tempo

– Delle Alli não entrava em campo desde 23 de dezembro de 2020

Próximos jogos

Quarta-feira, 13/01, 14h – Aston Villa x Tottenham – Premier League

Sábado, 13/03, 10h – Marine x Marsk – 8ª divisão