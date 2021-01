Com 41.4% de chances, jogadores do Fluminense reforçam sonho por vaga na próxima Libertadores

Depois de uma sequência de três jogos sem vencer, o triunfo no clássico contra o Flamengo, na última quarta-feira, no Maracanã, voltou a animar o elenco e o torcedor do Fluminense. E os três pontos conquistados voltaram a fazer todos sonharem a vaga na Libertadores de 2021. E não é para menos. O Tricolor está sétima colocação, colado no grupo dos clubes que garantem vaga na competição.

De acordo com o site do Departamento de Matemática da UFMG, o Fluminense tem 41.4% de chances de se classificar para a próxima Libertadores. Isso sem falar na possibilidade de abriem mais duas vagas via Campeonato Brasileiro, em caso de um time brasileiro ganhar a atual edição da Libertadores (Santos e Palmeiras estão nas semifinais) e o campeão da Copa do Brasil (Palmeiras e Grêmio estão na final) estarem entre os seis primeiros. Se isso ocorrer, até o oitavo colocado do Brasileiro irá para a competição continental.

> Confira como está a situação do Fluminense no Brasileiro

Apesar de manterem o discurso de “pés no chão” e o pensando de “jogo a jogo”, os próprios jogadores do Fluminense já falaram sobre a possibilidade de classificação para a Copa Libertadores. O zagueiro Luccas Claro foi um deles.

– É possível, sim (o torcedor sonhar com Libertadores). A gente não coloca um meta de G-4, G-6, G-7 ou G-8, que pode acontecer. Estamos pensando jogo a jogo. Temos uma missão muito difícil contra o Corinthians, então é pensar somente nesse jogo, não o que pode acontecer depois. Focar totalmente no Corinthians e, jogo a jogo, acredito que no final podemos estar comemorando nossa classificação – afirmou o zagueiro em coletiva na última sexta-feira.

Danilo Barcelos foi outro que falou sobre a luta do Fluminense por uma vaga na Libertadores. O lateral-esquerdo ressaltou que o sonho também é do grupo de jogadores.

– Falei com muita frieza em outras vezes e agora novamente. Temos uma pontuação que nos permite sonhar. Precisamos pontuar, guerrear, lutar e entregar o máximo a cada 90 minutos, para orgulhar nosso torcedor que está longe, e atingir nosso objetivo. Assim chegaremos no que sonhamos que é a Libertadores – disse Barcelos após a vitória sobre o Flamengo.

O próximo desafio do Fluminense nesta disputa por uma vaga na Libertadores é na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

Como o Fluminense pode chegar na Libertadores:

– Se ficar entre os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, tem vaga garantida;

– Se ficar em 7º: Torcer para o campeão da Copa do Brasil (Palmeiras ou Grêmio) ficar entre os seis OU que o campeão da Libertadores seja brasileiro (Palmeiras e Santos estão nas semifinais) e que este fique entre os seis;

– Se ficar em 8º: Torcer para que o campeão da Copa do Brasil (Palmeiras ou Grêmio) E para que o campeão da Libertadores seja brasileiro (Palmeiras e Santos estão nas semifinais) e que ambos fiquem entre os sete primeiros.