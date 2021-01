Com ‘99% de chance de rebaixamento’, Botafogo faz clássico de opostos contra o Fluminense, que ainda sonha com Libertadores e não terá carrasco

Com cinco derrotas consecutivas e na lanterna do Campeonato Brasileiro com 23 pontos, o Botafogo vive momento delicadíssimo na competição. Segundo o FiveThirtyEight, site parceiro da ESPN que calcula as chances de cada clube na Série A de acordo com uma série de algoritmos, após a derrota de virada em casa para o Atlético-GO, o Glorioso tem 99% de chance de ser rebaixado e, neste domingo (24), tem pela frente o Fluminense, no Maracanã, em clássico válido pela 32ª rodada.

O Tricolor das Laranjeiras, por sua vez, vive situação completamente oposta. Com 47 pontos e em 7º na tabela, a equipe do técnico Marcão está a quatro pontos do Grêmio, que abre o G-6, e por isso ainda sonha com uma vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Um detalhe em especial deste clássico é que o Tricolor não poderá contar com o seu maior carrasco no século XXI. Jogador que mais balançou as redes com a camisa do Fluminense sobre o Botafogo desde 2001, superando, inclusive, Romário (5 gols), Fred (14 gols) levou o terceiro cartão amarelo contra o Coritiba, no meio de semana, e por isso cumprirá suspensão. O fato pode servir de alento para o clube de General Severiano, que tenta se reerguer.

Para se manter na elite do futebol brasileiro, o Botafogo, do técnico Eduardo Barroca, precisa, necessariamente, vencer os seus últimos sete jogos na competição. E nesse sentido, o clube pode se espelhar, inclusive, no seu rival.

Em 2009, o Fluminense também teve 99% de chance de ser rebaixado no Brasileirão, mas iniciou uma arrancada, que ficou marcada na história do clube. Nos últimos 11 jogos da competição, o Tricolor não sofreu uma derrota sequer e ainda venceu sete e empatou quatro, conseguindo se salvar na última rodada. Quem comandou a equipe naquela época foi o técnico Cuca, atualmente no Santos.

Por último, em relação às campanhas dos dois rivais na atual edição do Brasileiro, o Botafogo tem 16 derrotas, 11 empates e apenas quatro vitórias. Apenas Sport, Coritiba e Goiás têm mais derrotas (17), mas por outro lado, venceram mais e empataram menos do que o Glorioso.

Já o Fluminense, tem 13 vitórias, oito vitórias e 10 derrotas. Foram 43 gols marcados e 40 sofridos, enquanto o Glorioso só balançou as redes em 27 oportunidades e sofreu 49 gols.