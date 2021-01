Com apoio da torcida, Santos embarca para a final da Libertadores

Com direito a avião personalizado, o Santos embarcou para o Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira. Em busca do título da Copa Libertadores, o Peixe enfrenta o Palmeiras no sábado (30), às 17 horas, no Maracanã.

No caminho para o aeroporto, o elenco teve apoio da torcida, que se aglomerou e cantou hinos de incentivo aos atletas. No entanto, os torcedores não chegaram a ter contato com os atletas. Nas redes sociais, Felipe Jonatan registrou parte da festa da torcida.

A novidade na viagem foi a presença do volante Jobson, do meia Carlos Sánchez e do atacante Copete. Jobson adiou sua cirurgia no joelho para se concentrar com o elenco. Sánchez ainda se recupera da cirurgia no ligamento cruzado do joelho e tem previsão de retorno aos gramados só em maio. Copete voltou de empréstimo e ainda não conseguiu ser registrado para atuar pelo Santos. Os três farão parte da concentração antes da decisão.

O Santos treina nesta tarde no CT do Fluminense, quando os atletas que embarcaram em São Paulo vão se encontrar com os jogadores que atuaram na derrota por 2 a 0 diante do Atlético-MG na noite desta terça-feira, em Belo Horizonte.