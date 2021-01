Com Arão na zaga e o retorno de Gabigol, Ceni indica escalação do Flamengo contra o Goiás

O Flamengo encara nesta segunda o Goiás, no estádio da Serrinha, às 20h (de Brasília), em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o rubro-negro terá novidades em sua escalação, segundo o que indica o técnico Rogério Ceni. A tendência é que Willian Arão atue na zaga ao lado de Rodrigo Caio, pela primeira vez como titular na defesa rubro-negra.

Além desta mudança, a equipe contará com o retorno de Gabigol, que formará a dupla de ataque com Bruno Henrique. O camisa 9 ficou como opção no banco de reserva na derrota por 2 a 0 para o Ceará no Maracanã. Com isso, Pedro ficará à disposição do técnico como suplente no duelo diante do Esmeraldino. Vale lembrar que o atacante completou um ano com a camisa do Flamengo neste domingo.

No meio-campo, Ceni não poderá contar com Gerson, que está suspenso. Dessa forma, João Gomes e Diego formarão a dupla de volantes nesta segunda. Por fim, no gol, Diego Alves ainda não está 100% para voltar à equipe depois da lesão na coxa e César será mantido como o arqueiro titular do time rubro-negro.

O provável Flamengo para enfrentar o Goiás nesta segunda é: César, Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luis; Gomes, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.