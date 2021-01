Com atores de Game of Thrones, Netflix anuncia elenco principal de Sandman · .

A Netflix divulgou nesta quinta-feira (28) o elenco principal de Sandman, série que adaptará a cultuada HQ criada por Neil Gaiman e um dos maiores sucessos da DC Comics. Depois de muita especulação, o serviço de streaming confirmou Tom Sturridge (On The Road) como o protagonista Sonho e revelou que Gwendoline Christie e Charles Dance, ambos de Game of Thrones, também atuarão na produção.

Boyd Holbrook, Asim Chaudry, Sanjeev Bhaskar e Vivienne Acheampong completam a lista de atores regulares do primeiro ano.

