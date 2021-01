Com baixas, Flamengo divulga lista de relacionados para enfrentar o Grêmio

O Flamengo divulgou nesta quarta-feira a lista de relacionados para o duelo com o Grêmio, que ocorre na quinta (28), em Porto Alegre.

Para o confronto decisivo, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com Rodrigo Caio e Diego Alves, ambos se recuperando de lesões.

Confira os relacionados para a partida contra o Grêmio. #CRF pic.twitter.com/Rj9ykvAdRj — Flamengo (@Flamengo) January 27, 2021

Independente dos desfalques, o Rubro-Negro chega para o jogo pressionado por um resultado positivo para manter vivo o sonho do título do Brasileirão.

No momento, o Flamengo é quarto colocado com 55 pontos, quatro a mais que o Grêmio, que está no sexto lugar.

Confira a lista de relacionados do Flamengo para enfrentar o Grêmio:

Goleiros: César, Gabriel Batista e Hugo Souza

Laterais: Filipe Luís, Isla, João Lucas, Matheuzinho e Renê

Zagueiros: Gustavo Henrique, Natan e Léo Pereira

Volantes: Gerson, João Gomes e Willian Arão

Meias: Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pepê

Atacantes: Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, Rodrigo Muniz, Vitinho e Michael