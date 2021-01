Com bens bloqueados, dono da RedeTV! curte férias luxuosas no Caribe · .

Apesar de ter tido seus bens bloqueados pela Justiça por causa de uma dívida estimada em R$ 137 milhões, Marcelo de Carvalho segue curtindo férias luxuosas no Caribe. Dono da RedeTV! ao lado de Almicare Dallevo Júnior, o apresentador do Mega Senha está viajando com a nova namorada, Fernanda Barbosa.

O ex-marido de Luciana Gimenez apareceu sorrindo ao lado de amigos em Stories publicados pela profissional de marketing no Instagram. Com o empresário, ela está aproveitando o destino paradisíaco St. Barths com o DJ Bob Sinclair, Nathalia Schneider, Renata Scafuro e Daniel Fonseca.

Marcelo de Carvalho com amigos no Caribe (Reprodução/Instagram)

Na linha do tempo de seu perfil no Instagram, Fernanda ainda não publicou nenhuma foto com Carvalho. Em uma das fotos mais recentes do grupo de amigos, um homem foi cortado no canto esquerdo.

Marcelo de Carvalho engatou um romance com a produtora de eventos após terminar o namoro de dois anos com a arquiteta Simone Abdelnur, com quem teve uma separação nada amigável. Ele chegou a gritar e falar uma sequência de palavrões para a ex-namorada durante o planejamento de uma viagem de férias em um áudio vazado à imprensa.

No dia 29 de dezembro do ano passado, a juíza Maria Rita Rebello Pinho Dias, da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, pediu o bloqueio de bens dos dois donos da RedeTV! devido à uma dívida milionária.

Recentemente, o ex-marido de Luciana Gimenez processou Tatá Werneck por ter feito uma piada sobre a emissora durante o prêmio Multishow 2020 e pediu uma indenização de R$ 50 mil por danos morais.

Confira a publicação de Fernanda Barbosa: