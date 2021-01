Com Cazares, Corinthians reedita ‘caneta’ de Edílson em Karembeu

Há exatamente 21 anos, o Corinthians empatava em 2 a 2 com o Real Madrid, no Morumbi, pela fase de grupos do Mundial de Clubes de 2000. Naquele dia, Edílson Capetinha teve uma atuação de gala, marcando dois gols, um deles com direito a drible histórico no zagueiro Christian Karembeu. Pensando na data o Timão resolveu reeditar o lance e chamou Cazares para a encenação.

No treino da manhã desta, no CT Joaquim Grava, o meia equatoriano, no papel de Edílson, reproduziu a famosa caneta em cima do jogador francês, que foi interpretado por um massagista corintiano, que inclusive usou uma camisa branca de número 22, a mesma que portava Karembeu naquela ocasião.

Confira o lance original de Edílson Capetinha, no dia 7 de janeiro de 2000: