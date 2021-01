Com cenas de nudez, Gênesis tem a melhor estreia de novelas da Record em 5 anos · .

A Record conquistou a vice-liderança na briga pela audiência com a estreia de Gênesis na noite de terça-feira (19). Com cenas de nudez de Adão e Eva, a emissora registrou 15,7 pontos na Grande São Paulo, seu melhor desempenho com o primeiro capítulo de uma novela desde A Terra Prometida (2016).

Em sua estreia, a novela retratou a queda de Lúcifer (Igor Rickli) e a punição de Adão e Eva, personagens de Carlo Porto e Juliana Boller, após provarem do fruto proibido.

A Globo exibia a novela A Força do Querer e as chamadas com as apresentações dos participantes escalados para o BBB21, registrando média de 27,2 pontos no confronto direto. O SBT ficou em terceiro lugar e marcou 6,5 de média.

No Painel Nacional de Televisão, com a média de todas as capitais, Gênesis registrou 15 pontos contra 25 da Globo (líder), e 5,7 do SBT.

Goiás foi a praça da Record que obteve o melhor desempenho, empatando tecnicamente com a Globo. No Estado, Gênesis registrou 20,1 pontos, contra 20,3 da principal adversária.