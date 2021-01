Com chance de imunidade, brothers deixam dinheiro em segundo plano · .

Animados com a entrada no Big Brother Brasil 21, os novos participantes preferem deixar dinheiro em segundo plano para conquistar imunidade no reality. Nesta quarta-feira (20), 16 brothers afirmaram que optam pela distância da zona de risco nas suas estratégias. Isso pode ser conquistado logo na primeira semana do jogo, conforme votação popular.

No Camarote, todos os famosos optaram pela permanência na casa. Camilla de Lucas, Carla Diaz, Fiuk, Karol Conká, Lucas Penteado, Nego Di, Pocah, Projota, Rodolffo Matthaus e Viih Tube também destacaram que, com a imunidade, ficam mais próximos do prêmio de R$ 1,5 milhão.

Já no grupo Pipoca, o dinheiro falou mais alto para Arcrebiano Araújo, conhecido como Bill, e João Luiz Pedrosa. Juliette Freire explicou que a decisão depende do andamento do jogo: no início, a paraíbana prefere a imunidade. Porém, depois que os telespectadores a conhecerem melhor, será a hora de privilegiar o financeiro.

Kerline Cardoso pontuou que a escolha entre dinheiro ou imunidade depende do valor ofertado. Arthur Picoli, Caio Afiune, Lumena Aleluia, Gilberto Nogueira, Thaís Braz e Sarah Andrade seguiram os passos dos famosos e privilegiaram manter distância do paredão.

Enquanto seguem pré-confinados, os 20 novos brothers gravaram vídeos para o Gshow e responderam suas preferências sobre provas e castigos. Entre sorte ou resistência, 13 competidores (Arcrebiano, Arthur, Caio, Camilla, Fiuk, Gilberto, João Luiz, Juliette, Karol, Kerline, Lucas, Projota e Thaís) optaram pelas dinâmicas que exigem garra e determinação durante várias horas.

No caso dos castigos, Camilla, Carla, João Luiz, Karol, Nego, Projota, Sarah, Thaís e Viih Tube acreditam que as restrições alimentares da Xepa são mais leves do que as atividades do Monstro. Empolgado, o filho de Fábio Jr. disse que aceita passar pelos dois perrengues.

O BBB21 começa em 25 de janeiro e será a edição mais longa da história, com cem episódios e término previsto para 4 de maio.

