Com chuva de pétalas de rosas, Bibi paga mico gigante · .

Bibi (Juliana Paes) se tornará a maior trouxa de A Força do Querer. Sem saber que Rubinho (Emilio Dantas) a trai com Carine (Carla Diaz), a ex-manicure da novela das nove bolará uma homenagem gigantesca para o marido. Louca de amor, ela alugará um helicóptero para jogar pétalas de rosa no traficante.

A declaração infame será exibida na próxima sexta (22). Porém, antes de a mãe de Dedé (João Bravo) alçar voo no Morro do Beco, a protagonista do folhetim passará na sua antiga casa para preparar a surpresa.

“O que é isso aqui?”, perguntará Aurora (Elizangela), ao ver as caixas de pétalas espalhadas pela sala de casa. “É a surpresa que vou fazer para o Rubinho. Já te falei, mãe!”, responderá a moça, animada com o plano.

Crítica do estilo de vida do genro, a dona de casa virará a cara ao se lembrar do papelão que a filha fará. A ex-noiva de Caio (Rodrigo Lombardi) notará o mau humor da mãe e tentará alegrá-la: “Não quer me ajudar a despetalar essas rosas aqui não, mãe?”, perguntará.

“Eu, hein? Imagina se eu vou ficar despetalando flores pra Rubinho. É ruim, hein?”, soltará a avó de Dedé, se negando a ajudar na bizarrice da filha. Bibi se defenderá ao falar que Rubinho sempre fez muitos esforços para agradá-la.

“Tem que fazer, né? O homem já não fez tudo pra mim? Soltou fogos, balão em minha homenagem. Até outdoor já fez pra mim. Deixa eu fazer minha homenagem também”, responderá, apaixonada, sem nem desconfiar que é dona de um par de chifres graças às saliências do malandro com Carine.

“Só Jesus na tua causa…”, retrucará Aurora, incomodada com a devoção da personagem de Juliana Paes. Antes da discussão se tornar uma briga aflorada, a mãe sairá da sala e deixará o desafeto de Jeiza (Paolla Oliveira) sozinha para completar sua ideia maluca.

