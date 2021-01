Com clássico na final, Brasil reduz desvantagem para Argentina em ranking de títulos da Libertadores

A final entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado (30), no Maracanã, dará ao futebol brasileiro o seu 20º título na história da Copa Libertadores. Com isso, a diferença no quadro geral em relação à Argentina, líder no quesito, ficará em cinco taças. Até 2020, 25 edições foram conquistadas por clubes do país vizinho.

O terceiro país mais vitorioso na principal competição do continente é o Uruguai, com oito títulos divididos entre o pentacampeão Peñarol e o tricampeão Nacional, ambos da capital Montevidéo. Colômbia e Paraguai são as outras duas nações com mais de uma conquista (3). Chile, com o Colo Colo em 1991, e Equador, com a LDU em 2008, são os outros que já chegaram ao topo. Bolívia, Peru e Venezuela jamais alcançaram a glória máxima.

Dos cinco clubes que mais vezes foram campeões da Libertadores, nenhum é brasileiro. O Independiente é o recordista, com sete conquistas, seguido pelo compatriota Boca Juniors, com seis. O terceiro da lista é o uruguaio Peñarol, com cinco, ao passo que os argentinos River Plate e Estudiantes acumulam três.

O Brasil tem três tricampeões: Grêmio, Santos e São Paulo. Assim, se o Peixe superar o Palmeiras se tornará isoladamente o brasileiro com mais títulos do torneio sul-americano e ombreará com Estudiantes e River Plate. Já o Verdão busca o bicampeonato – foi campeão em 1999. O clube tenta igualar Cruzeiro, Flamengo e Internacional, os outros dois brasileiros com duas taças. Atlético-MG, Corinthians e Vasco chegaram ao topo uma vez cada.

RANKING DE TÍTULOS POR PAÍS

1º Argentina – 25 títulos

2º Brasil – 20 títulos

3º Uruguai – 8 títulos

4º Colômbia e Paraguai – 3 títulos

5º Chile e Equador – 1 título

CLUBES COM MAIS TÍTULOS DA LIBERTADORES

1º Independiente (ARG) – 7 títulos

2º Boca Juniors (ARG) – 6 títulos

3º Peñarol (URU) – 5 títulos

4º River Plate (ARG) e Estudiantes (ARG) – 4 títulos

5º Grêmio (BRA), Santos (BRA), São Paulo (BRA), Nacional (URU) e Olímpia (PAR) – 3 títulos

6ª Cruzeiro (BRA), Internacional (BRA), Flamengo (BRA) e Atlético Nacional (COL) – 2 títulos

7º Atlético-MG, Corinthians, Palmeiras, Vasco, Colo Colo (CHI), Racing (ARG), Argentinos Junior (ARG), Velez (ARG), Once Caldas (COL), LDU (EQU) e San Lorenzo (ARG) – 1 título