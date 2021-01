Com Covid, Lecaros não enfrenta o Atlético-GO

O jovem atacante peruano, Alexander Lecaros, não será titular no Botafogo pela segunda vez consecutiva. Após testar positivo para a Covid-19 nesta terça-feira, Lecaros foi afastado do grupo que enfrenta o Atlético-GO na tarde desta quarta, no Engenhão.

O técnico Eduardo Barroca já planejava colocá-lo entre os onze iniciais na rodada passada, diante do Santos, mas o jogador se atrasou para a preleção e perdeu o lugar no time. Lecaros, então, teve de se contentar em começar no banco, mas entrou no segundo tempo no lugar de Bruno Nazário.

Para a partida desta quarta, a expectativa era de que o jogador de 21 anos fosse titular, contudo, o diagnóstico novamente atrapalhou os planos. Lecaros, entretanto, se mostrou conformado em postagem em sua conta no Twitter.

“Deus sabe de todas as coisas. Agradeço a preocupação dos botafoguenses, estou me cuidando, cuidando de minha família e principalmente torcendo para o Glorioso. Em breve estou recuperado”, diz o atleta.

Sem poder contar com Lecaros, Barroca deve repetir a formação que iniciou a partida contra o Peixe, com Kelvin, Pedro Raul e Matheus Babi.

Botafogo e Atlético-GO jogam às 17 horas, em partida que abre a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.