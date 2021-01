Com Cristiano Ronaldo começando do banco e estreia de ex-Flamengo, Juventus sofre, mas passa pelo Genoa na prorrogação e avança na Copa da Itália

Foi sofrido, mas tudo deu certo nesta quarta-feira (13) para a Juventus. Em compromisso em casa contra o Genoa, pelas oitavas de final da Copa da Itália, a Velha Senhora entrou em campo com um time alternativo – visando clássico no fim de semana contra a Inter de Milão -, sofreu, mas conseguiu a classificação após vitória por 3 a 2 na prorrogação.

O Genoa praticamente não teve tempo para respirar depois do apito inicial. Logo no primeiro minuto de jogo, Chiellini deu ótimo passe para Kulusevski, que invadiu a área e tocou na saída do goleiro rival, abrindo o placar para a Juve.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Aos 8 minutos, foi a vez de um estreante levar perigo à meta visitante. Wesley, de apenas 20 anos e que teve passagem pelas categorias de base do Flamengo, recebeu a bola, ajeitou rápido e finalizou em direção ao gol para boa defesa do goleiro do Genoa.

Aos 13 e aos 15 minutos, Kulusevski e Morata, respectivamente, também chegaram com perigo, mas pararam em Paleari, que mais uma vez fez boas defesas.

Foi então que, aos 22 minutos, a Velha Senhora ampliou no Allianz Stadium. Morata recebeu boa assistência de Kulusevski, enquanto entrava na área, e tocou rasteiro, agora sem qualquer chance para o arqueiro rival.

Cinco minutos mais tarde, o Genoa descontou com Czyborra. Ghiglione cruzou na medida para o atacante que, de peixinho, estufou as redes em território rival.

Os donos da casa ainda tiveram dois gols anulados, aos 32 e aos 43 minutos, com Morata e Portanova, respectivamente, por conta de impedimento.

No 2º tempo, a Juve também começou dominando. Aos 4 minutos, Morata invadiu a área, driblou Bani duas vezes, mas errou na hora da finalização e chutou em cima de Paleari.

A resposta do Genoa veio com Pjaca, jogador emprestado pela própria Juventus. No minuto seguinte, o croata fez grande jogada, invadiu a área e a bola explodiu no travessão da meta defendida por Buffon.

Aos 28, os visitantes enfim surpreenderam a Juve e deixaram tudo igual em Turim. Melegoni aproveitou a sobra após cruzamento na área, ajeitou e acertou o ângulo de Buffon.

Como o empate persistiu no placar, a definição foi para a prorrogação. E logo no primeiro minuto, Rafia, que entrou no lugar de Portanova, levou perigo à meta adversária.

Foi então que, aos 14 minutos do 1º tempo da prorrogação, Rafia teve mais uma boa chance e desta vez não desperdiçou. O atacante recebeu cruzamento de Morata na área, furou num primeiro momento, mas depois se virou e conseguiu finalizar, marcando o terceiro gol da Juve, e o da classificação, para lá de emocionante.

No 2º tempo da prorrogação, o Genoa quase empatou mais uma vez, com Lerager aos 8 minutos, mas Buffon salvou de forma milagrosa a finalização do rival, garantindo assim a vitória da Juve.

Com a vitória, a Juventus avançou às quartas de final da Copa da Itália e agora aguarda por Sassuolo ou SPAL na próxima fase. As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira (14).

No domingo (17), a equipe do técnico Andrea Pirlo tem compromisso importante contra a Inter de Milão, no Giuseppe Meazza, pelo Campeoato Italiano. Se vencer, a Juve se aproxima ainda mais das primeiras colocações.

Cristiano Ronaldo durante partida da Juventus na Copa da Itália Getty Images

Juventus 3 x 2 Genoa

GOLS: Kulusevski, Morata e Rafia (prorrog.) (Juventus) Czyborra e Melegoni (Genoa)

JUVENTUS: Buffon; Dragusin, Demiral (Danilo) e Chiellini (Bonucci); Wesley (Cristiano Ronaldo), Arthur, Bentancur (Rabiot), Bernardeschi, Kulusevski e Portanova (Rafia); Morata. Técnico: Andrea Pirlo

GENOA: Paleari; Goldaniga, Bani e Dumbravanu (Males); Ghiglione, Lerager, Rovella, Melegoni (Radovanovic) e Czyborra (Ebongue); Scamacca e Pjaca. Técnico: Davide Ballardini

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias pelo Campeonato Italiano:

Domingo, 17/01, às 16h45* – Inter de Milão x Juventus

Domingo, 17/01, às 14h* – Atalanta x Genoa

*horário de Brasília