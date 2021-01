Com desfalques, Diniz deverá fazer pelo menos 2 mudanças no São Paulo para enfrentar o RB Bragantino

O São Paulo finalizou nesta terça-feira (5) sua preparação para o duelo com o Red Bull Bragantino, quarta (6), às 21h30, em Bragança Paulista, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, a tendência é que o Tricolor entre em campo com Vitor Bueno como titular devido aos três desfalques no ataque.

Luciano, que vem tratando um cisto de Baker que estourou no joelho, e Pablo, com uma contratura muscular, já eram desfalques confirmados desde segunda-feira (4). Nesta terça, Toró se juntou à dupla, já que testou positivo para COVID-19 e precisará cumprir isolamento social.

Sem muitas opções para a vaga de Luciano, Fernando Diniz deve apostar em Vitor Bueno. Tchê Tchê, que substituiu o camisa 11 em jogos recentes, deverá preencher a vaga deixada por Luan, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, no meio-campo da equipe.

Por causa dos vários desfalques, o técnico Fernando Diniz contou no treinamento desta terça-feira com a presença dos jovens do sub-20 Wellington e Galeano, lateral-esquerdo e atacante, respectivamente. Ambos foram relacionados para a partida contra o Red Bull Bragantino.

Líder do Brasileirão, com sete pontos à frente do segundo colocado, o São Paulo busca mais uma vitória fora de casa para, quem sabe, abrir uma vantagem ainda maior para o vice-líder Flamengo, que terá pela frente o clássico contra o Fluminense, no Maracanã.