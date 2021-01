Com Diego Alves, Flamengo divulga 27 relacionados para sequência de jogos fora do Rio

O Flamengo treinou às 9h deste domingo, visando o jogo contra o Goiás, amanhã, em Goiânia, e está de malas prontas para iniciar uma semana com três partidas em seis dias, todas distante do Rio de Janeiro. E, no início desta tarde, o clube divulgou a lista de relacionados para as viagens da semana, com 27 nomes, incluindo Diego Alves, em fase final de recuperação de uma lesão na coxa direita.

Apesar de estar na lista da viagem, Diego Alves tende a ser desfalque no jogo contra o Goiás, uma vez que não treinou com o grupo uma vez sequer ao longo da semana. Hoje, voltou a apenas realizar treino, à parte, com fisioterapeutas no gramado do Ninho do Urubu.

Curiosamente, o Flamengo não venceu no período em que o camisa 1 é baixa – já são três jogos sem vencer, com duas derrotas nos dois últimos compromissos (para Fluminense e Ceará), além do empate com o Fortaleza.

Quem também está na lista é Gerson, mas visando os treinos e outros dois jogos (contra Palmeiras e Athletico-PR, em Brasília e Curitiba, respectivamente) nas viagens, já que está suspenso para a partida de amanhã. O único desfalque, portanto, é Thiago Maia, em fase inicial de fisioterapia após operar o joelho.

VEJA A LISTA COMPLETA DE RELACIONADOS

Os 27 relacionados de Rogério Ceni (Foto: Divulgação)