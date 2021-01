com direito a golaço de falta de Suárez, Atlético de Madrid bate o Cádiz, vence 8º jogo consecutivo e abre 10 pontos de vantagem para o Real

O Atlético de Madrid segue imbátivel em LaLiga. Neste domingo (31), em jogo válido pela 21ª rodada da competição, no Ramón de Carranza, o Atleti levou a melhor sobre o Cádiz fora de casa e venceu por 4 a 2. Luis Suárez foi mais uma vez destaque e balançou as redes duas vezes na partida, assim como Álvaro Negredo, da equipe mandante.

O jogo começou com João Félix dando um susto. Logo aos 7 minutos, a joia portuguesa do Atleti sentiu após dividida e ficou caída no chão. Depois de receber o antendimento, porém, voltou ao jogo.

E a primeira boa chegada foi dos visitantes. Aos 13 minutos, Luis Suárez recebeu dentro da área, tentou finalizar, mas foi desarmado a tempo. No rebote, Saúl ainda tentou nova finalização, mas chutou para longe.

Foi então que, aos 27 minutos, o Atlético de Madrid enfim inaugurou o marcador. Em cobrança de falta para lá de categórica, Luis Suárez bateu colocado e acertou o ângulo direitodo goleiro Ledesma, que não teve o que fazer.

Aos 34 minutos, o Cádiz até que tentou complicar a vida dos adversários. Álvaro Negro recebeu pela direita, entrou na área e chutou colocado, sem qualquer chance de defesa para Oblak.

10 minutos depois, porém, os colchoneros voltaram a ficar na frente no placar. Aos 44, o Atlético de Madrid cobrou escanteio curto, a bola ficou com Lemar, que cruzou na área e a bola resvalou em Saúl, que empurrou para o gol.

Aos 46 minutos, já nos acréscimos, o Cádiz teve outro pingo de esperança. O árbitro viu mão na bola de Koke dentro da área, assinalou a penalidade num primeiro momento, mas após checar o lance junto ao VAR, anulou a sua marcação.

E na volta do segundo tempo, a situação piorou ainda mais para os donos da casa. Logo aos 3 minutos, Lemar foi derrubado dentro da área e, desta vez, o pênalti foi marcado.

Na cobrança, Suárez assumiu a responsabilidade e balançou as redes mais uma vez na partida, chegando a 14 gols em LaLiga, e superando En-Nesyri, do Sevilla, que também tinha 12 tentos na competição.

Aos 26 minutos, o Cádiz voltou a descontar no placar e mais uma vez com Álvaro Negredo, que assim como Suárez, anotou dois gols na partida.

Aos 33 minutos, os donos da casa quase complicaram de vez a vida do Atleti no Ramón de Carranza. Saponjic chegou com perigo, e Oblak fez defesa milagrosa.

Aos 42 minutos, o Atlético de Madrid acabou com qualquer chance do rival de empatar o jogo. Correa avançou pela direita e passou para Koke, que só teve o trabalho de empurrar.

Com a vitória, os comandados do técnico Diego Simeone foram a 50 pontos na tabela, somaram seu 8º triunfo consecutivo e abriram vantagem ainda maior sobre o Real Madrid, segundo colocado, que agora é de 10 pontos. Vale lembrar que o Atleti ainda tem dois jogos a menos.

O Cádiz, por sua vez, segue em 13º na tabela de classificação, com os mesmos 24 pontos. A equipe, porém, somou o seu 3º jogo consecutivo sem vitória em LaLiga.

Luis Suárez marcou dois gols na vitória do Atlético de Madrid sobre o Cádiz, em LaLiga Getty Images

Cádiz 2 x 4 Atlético de Madrid

GOLS: Atlético de Madrid: Luis Suárez (2x), Saúl e Koke Cádiz: Negredo (2x)

CÁDIZ: Ledesma; Carcelén (Garrido), Marcos Mauro, Juan Cala (Malbasic) e Izquierdo (Augusto Fernández); Salvi, Jonsson; Fali (Nieto) e Alberto Perea; Lozano (Saponjic) e Negredo. Técnico: Álvaro Cervera

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Savic, José Giménez e Felipe; Torreira (Vrsaljko), Llorente, Koke, Lemar (Renan Lodi) e Saúl (Kondogbia); João Félix (Correa) e Luis Suárez (Herrera). Técnico: Diego Simeone

– O Atlético de Madrid abriu 10 pontos de vantagem para o Real

– O clube madrilenho venceu seu 8º jogo consecutivo em LaLiga

– Luis Suárez chegou a 14 gols e disparou na artilharia da competição

– Negredo chegou a 6 gols em LaLiga

– O Atlético de Madrid tem o melhor ataque (40 gols) e a melhor defesa de LaLiga (10 gols sofridos) em LaLiga

Classificação

– Cádiz: 13º lugar, com 24 pontos

– Atlético de Madrid: 1° lugar, com 50 pontos

Próximos jogos

Horários de Brasília