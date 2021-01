Com direito a imitação de Marcão feita por Yago, Fluminense divulga bastidores de vitória no clássico

Mesmo com a desconfiança por parte da torcida, o clima interno no Fluminense é bom e de confiança no trabalho do técnico Marcão. Em vídeo dos bastidores da vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo no último domingo, em São Januário, os atletas celebraram muito o resultado no vestiário e a comemoração ainda contou com uma imitação do treinador feita por Yago Felipe, que arrancou muitas gargalhadas do elenco.

Antes de os jogadores entrarem em campo, o meia Nenê, que voltou a jogar após Michel Araújo ficar fora do clássico, pediu foco aos companheiros. O resultado foi importante para o Flu na briga por uma vaga na Libertadores. O Tricolor abriu cinco pontos de vantagem para o oitavo, nono e décimo colocados (Ceará, Santos e Corinthians).

– Não vamos esperar alguma coisa acontecer para mostrarmos a força desse grupo, a união, a garra que temos. Vamos entrar com personalidade, confiança. Sabendo que podemos ser orgulho para nós e nossos familiares, que podemos fazer história e entrar na Libertadores – disse Nenê.

O auxiliar Ailton Ferraz apareceu comemorando a chegada aos 50 pontos e alguns jogadores ressaltaram a importância da vitória, inclusive o atacante Wellington Silva. Ele se emocionou após o jogo por conta das críticas recebidas e foi o autor do segundo gol, de pênalti. O atleta recebeu proposta do Gamba Osaka, do Japão, e pode estar de saída.

– Independente de quem começa jogando, é para dar o melhor. E quem fica de fora também muitas das vezes entra e acaba ajudando a equipe, seja com gols, seja na marcação, seja no passe… A gente fica feliz de estar cada um tendo a oportunidade de fazer gol, de ajudar. Estamos trabalhando muito para manter o nosso nível, nossa colocação no campeonato. Felicidade grande. Agradecer esse grupo maravilhoso por essa oportunidade que vem dando a gente, e nós vamos lutar até o final para conseguir os nossos objetivos – disse Wellington Silva.

– Vitória importante. A gente conseguiu suportar, fez um grande jogo, todo mundo que entrou ajudou. É isso aí, rumo à Libertadores – afirmou Marcos Felipe.