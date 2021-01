com direito a ‘lei do ex’, Fortaleza vence reservas do Santos e respira na luta contra o rebaixamento

Em confronto de opostos no Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Santos se enfrentaram, nesta quinta-feira (21), no Castelão. Com gols de Juninho e Wellington Paulista, o Leão venceu o Peixe por 2 a 0 e respirou na luta contra o rebaixamento.

Com o resultado, o clube cearense chegou aos 35 pontos, enquanto os paulistas estão na 8ª posição, com 45.

O jogo

O primeiro tempo começou com o Fortaleza mais ligado. O técnico Cuca optou por mandar em campo um time reserva, por conta da maratona de jogos do Peixe e visando a final da Libertadores, no dia 30, contra o Palmeiras.

A primeira chance de perigo foi dos visitantes. Guilherme Nunes arriscou da entrada da área e a bola saiu por cima.

O outra boa chegada da primeira etapa também foi do Santos. Aos 37, Jean Mota achou Felipe Jonatan, que cruzou e viu Madson cabecear para fora.

Aos 39, pênalti para o Santos. Lucas Braga recebeu no fundo e cruzou. O árbitro Ricardo Marques Ribeiro checou o VAR e assinalou penalidade, já que a bola bateu na mão de Jackson. Na cobrança, Jean Mota bateu e Felipe Alves defendeu.

No fim do primeiro tempo, a chance clara do Fortaleza. David recebeu, bateu cruzado e João Paulo espalmou para evitar o gol do Leão.

Segundo tempo

Logo com um minuto da segunda etapa, pênalti para o Fortaleza. Madson atropelou Osvaldo e o árbitro assinalou a penalidade. Juninho cobrou e abriu o placar.

Aos 11, quase o empate do Santos. Lucas Braga fez boa jogada e finalizou. Mas, Felipe Alves defendeu com a perna e jogou para escanteio.

O Fortaleza aumentou aos 20. E teve ‘lei do ex’. Wellington Paulista, que havia entrado na segunda etapa, recebeu de Yuri César e deu uma cavadinha na saída de João Paulo para fazer o segundo.

Wellington Paulista comemorando gol marcado pelo Fortaleza contra o Santos pelo Brasileirão Caio Rocha/FramePhoto/Gazeta Press

Fortaleza 2 x 0 Santos

GOLS: Fortaleza: Juninho e Wellington Paulista

FORTALEZA: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Jackson e Carlinhos; Felipe (Tinga), Juninho (Derley), Osvaldo (Yuri César), Mariano Vásquez (Wellington Paulista) e Romarinho (Ronald); David. Técnico: Enderson Moreira

SANTOS: João Paulo; Madson, Laércio, Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Guilherme Nunes (Wagner Leonardo), Lucas Braga (Ângelo Borges), Sandry, Arthur Gomes (Tailson) e Jean Mota (Lucas Lourenço); Marcos Leonardo (Bruno Marques). Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Classificação

– Fortaleza: 14º colocado, com 35 pontos

– Santos: 8º colocado com 45 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo no final de semana, pelo Brasileiro.

*horário de Brasília