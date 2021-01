Com dois jogos em três dias, Palmeiras tem “sprint” antes de decidir Libertadores

A menos de uma semana da final da Libertadores, o Palmeiras terá uma sequência de partidas pelo Campeonato Brasileiro em um curto intervalo de tempo. Neste domingo, a equipe viaja a Fortaleza para enfrentar o Ceará. Depois, na terça, retorna a São Paulo para enfrentar o Vasco no Allianz Parque.

O técnico Abel Ferreira deve mexer na escalação alviverde diante do Vozão. Seguindo a filosofia da “máxima força”, a expectativa é que o treinador entre em campo com o time que apresentar melhores condições físicas para o confronto.

Para a sequência, a equipe terá o retorno de três jogadores importantes. Gustavo Gómez, Patrick de Paula e Gabriel Veron se recuperaram de lesão, voltaram aos treinamentos e estão à disposição do comandante português.

Retornando aos gramados, as duas próximas partidas podem ser vantajosas para o trio. Enquanto a maioria dos jogadores terá de administrar o desgaste para a decisão contra o Santos, os três terão a chance de recuperar o ritmo de jogo necessário e se preparar para a final da Libertadores.

O Palestra terá ainda o retorno de Mayke para enfrentar o Ceará. O lateral cumpriu suspensão contra o Flamengo e pode começar jogando no lugar de Marcos Rocha. Por outro lado, Raphael Veiga recebeu seu terceiro cartão amarelo e está fora, mas, com a punição, o meia ganha um importante descanso para os jogos seguintes.

O Palmeiras ocupa a quinta posição do Campeonato Brasileiro com 51 pontos, oito a menos que o líder Internacional. Mesmo classificado para a final da Libertadores e da Copa do Brasil, o time busca a vitória para se aproximar da ponta e seguir na briga pelo título do Brasileirão.