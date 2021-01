Com Gênesis em alta, Jornal Nacional e A Força do Querer perdem audiência · .

Os primeiros capítulos de Gênesis aumentaram a audiência da Record na faixa das 21h na Grande São Paulo. Apesar de o desempenho positivo da nova novela ainda não ser capaz de ameaçar a liderança da Globo, já tem incomodado a rival. Ontem (21), na primeira quinta de embate com o folhetim bíblico, Jornal Nacional e A Força do Querer perderam audiência.

O telejornal de maior ibope da TV registrou 25,2 de média, uma queda de 3,3 pontos na comparação com as outras quintas-feiras de 2021.

Além disso, o noticioso comandado por William Bonner e Renata Vasconcellos foi menos visto do que Haja Coração, o que não costumava acontecer. Mesmo exibida em um horário com um número menor de televisores ligados, a trama das sete marcou 25,8 de média.

A Força do Querer anotou 27,2 pontos ontem, o pior resultado do folhetim em uma quinta-feira (desconsiderando a véspera de Natal e o Réveillon). O que também caiu foi a participação da Globo na porcentagem dos televisores ligados, o chamado share. A novela das nove costumava ser sintonizada por mais de 45% das TVs em São Paulo; ontem, o índice ficou em 39,4%.

No ar das 20h59 às 22h03, o terceiro capítulo de Gênesis registrou 16,2 pontos e manteve os índices de ibope dos dois episódios iniciais. O desempenho representa um aumento de 68,8% na comparação com as quatro últimas quintas de Amor Sem Igual, sua antecessora.

Na carona da nova trama, Jesus também teve um aumento de 28,9% de audiência ontem, com 9,8 pontos –melhor média da reprise em uma quinta-feira.

Veja abaixo as audiências de 21 de janeiro na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 14,9 Bom Dia São Paulo 7,5 Bom Dia Brasil 8,3 Mais Você 6,8 Encontro com Fátima Bernardes 7,0 SP1 10,7 Globo Esporte 11,1 Jornal Hoje 11,6 Sessão da Tarde: Virada Radical 12,7 Laços de Família 18,9 Malhação 19,2 Flor do Caribe 21,8 SP2 23,6 Haja Coração 25,8 Jornal Nacional 25,2 A Força do Querer 27,2 Carcereiros 19,8 Shippados 12,5 Jornal da Globo 8,2 Vai que Cola 6,6 Corujão: Golpe de Mestre 4,8 Hora Um 4,2 Média do dia (7h/0h): 6,9 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 2,2 Balanço Geral Manhã (rede) 1,8 Balanço Geral Manhã (local) 3,4 Fala Brasil 3,8 Hoje em Dia 4,2 JR 24H (Manhã) 4,6 Balanço Geral 7,8 Escrava Mãe 5,3 JR 24H (Tarde 1) 4,2 Cidade Alerta 6,8 JR 24H (Tarde 2) 5,8 Jornal da Record 9,4 Gênesis 16,2 Jesus 9,8 Repórter Record Investigação 7,1 Chicago Med Atendimento Emergencial 4,0 JR 24 (Madrugada) 2,8 Fala Que Eu Te Escuto 1,4 Escola do Amor 0,8 Religioso 0,5

Média do dia (7h/0h): 5,0 Primeiro Impacto 3,5 Bom Dia & Cia 4,5 Triturando 4,3 Casos de Família 4,7 Triunfo do Amor 5,4 Quando me Apaixono 6,3 Sabadão Premiado 6,8 SBT Brasil 5,2 Roda a Roda 6,3 Cupom Premiado Baú 6,3 Chiquititas 6,5 Programa do Ratinho 7,3 A Praça é Nossa 7,3 The Noite 4,5 Operação Mesquita 2,9 Triturando (reapresentação) 2,5 SBT Brasil (reapresentação) 2,2 Primeiro Impacto 2,6

Fonte: Emissoras