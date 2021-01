Com Gilberto, Benfica confirma lista de jogadores com COVID-19; Everton ‘Cebolinha’ está em isolamento

O Benfica vem sofrendo com um surto de COVID-19, que já afetou quase 20 pessoas e fez com que o clube pedisse para ter suas atividades suspensas por duas semanas.

Nesta terça-feira, o time português inclusive divulgou nomes dos atletas que testaram positivo para o coronavírus, aumentando a lista para 17 contaminados na agremiação.

De acordo com comunicado do clube, são eles: o lateral-direito Gilberto (ex-Fluminense), o zagueiro Vertonghen, o lateral-esquerdo Grimaldo e os atacantes Diogo Gonçalves e Waldschmidt.

Os outros 12 contaminados fazem parte da comissão técnica e do estafe benfiquistas.

Mas não são apenas os jogadores que testaram positivo que irão desfalcar o time de Jorge Jesus nas próximas partidas.

O atacante brasileiro Everton “Cebolinha”, por exemplo, deu negativo para COVID-19. No entanto, como sua esposa testou positivo, ele também foi colocado em isolamento por precaução.

Everton ‘Cebolinha’ durante jogo entre Benfica e Tondela, pelo Português Getty Images

Isso, aliás, é uma determinação das autoridades de saúde de Portugal, país que vem batendo recordes diários de número de novos casos e também de mortes pela doença.

Com muitos desfalques, Jesus terá que quebrar a cabeça para formar um time contra o Braga, nesta quarta-feira, pelo final four da Taça da Liga de Portugal.

O setor mais problemático é a defesa, já que Gilberto, Vertonghen e Grimaldo são todos titulares.

A partida está marcada para 16h45 (de Brasília), na casa do Braga.