Com gol de artilheiro ‘renegado’ no Brasil, Defensa y Justicia faz história, vence o Lanús e fatura título inédito da Sul-Americana

Neste sábado (23), na segunda final única da Copa Sul-Americana, o Defensa y Justicia fez história, venceu o Lanús por 3 a 0, em Córdoba, na Argentina, e conquistou o título inédito, e invicto, da competição. Hernán Crespo, comandante da equipe, também chegou à sua primeira conquista como treinador.

E a partida já começou com muita intensidade do Defensa y Justicia, que teve três boas chances logo nos primeiros 10 minutos de jogo. Já no primeiro minuto, o clube do técnico Hernán Crespo chegou com perigo com Rafael Delgado, que recebeu de Isnaldo e finalizou de fora da área.

No minuto seguinte, agora com Larralde, que mais uma vez em finalizou de fora da área, o Defensa levou perigo, mas viu o goleiro Lautaro Morales defender.

Aos 8, o atacante Braian Romero, artilheiro da Sul-Americana até então com 9 gols, tentou furar a defesa do Lanús, com finalização de pé direito, do meio da área, mas também sem sucesso.

A primeira chegada do Lanús foi aos 12 minutos. Alexis Pérez arriscou chute de 30 metros, mas sem qualquer perigo para o goleiro Unsain.

E a intensidade do Defensa y Justicia foi recompensada aos 34 minutos de jogo. Com finalização de pé direito, do meio da área, Adonis Frías abriu o placar no Mario Kempes.

O Lanús ainda tentou com Lucas Vera, aos 43 minutos, mas voltou para o vestiário no intervalo sem gols.

Entretanto, menos de 20 minutos passados no 2º tempo, o Lanús sofreu outro baque na partida. Aos 17 minutos, o ex-Athletico-PR Braian Romero anotou o segundo gol do Defensa y Justicia, e chegou a 10 marcados na competição, terminando como o artilheiro.

Nos acréscimos, aos 47 minutos, Camacho “fechou o caixão” e marcou o terceiro do Defensa, que ficou com o título sobre os compatriotas. Reflexo do que foi todo o jogo, que teve domínio do campeão do início ao fim, aplicando um “baile” no rival.

Após o apito final, além do título inédito da Sul-Americana, o Defensa y Justicia fez história e chegou à sua primeira conquista continental. Vale lembrar que, até o ano passado, a equipe de Crespo, que também levou a sua primeira taça como treinador, o clube ainda não havia participado sequer de uma Conmebol Libertadores.

O clube argentino chegou à Sul-Americana após cair na fase de grupos da Libertadores, terminando em 3º no grupo do Santos, e deixou pelo caminho Vasco (oitavas) e Bahia (quartas) pelo caminho.

A primeira vez que o Defensa y Justicia disputou uma Sul-Americana foi em 2017. Em 2019, foi vice-campeão da Superliga Argentina e por isso conquistou vaga para a Libertadores 2020.

O Lanús, por sua vez, já havia conquistado a Sul-Americana em 2013, vencendo a Ponte Preta na decisão. Em 2017, a equipe também foi vice da Libertadores, para o Grêmio.

Braian Romero, ex-Athletico-PR, terminou como artilheiro da Copa Sul-Americana Getty Images

Lanús-ARG 0 x 3 Defensa y Justicia-ARG

GOLS: Defensa y Justicia: Frias, Braian Romero e Camacho

LANÚS: Lautaro Morales; Brian Aguirre, Guillermo Burdisso, Alexi Pérez e Bernabéi (Besozzi); De la Vega (Orozco), Belmonte, Quignon (Facundo Pérez) e Lucas Vera (Belluschi); Orsini e José Sand. Técnico: Luis Zubeldia

DEFENSA Y JUSTICIA: Unsain; Adonis Frías (Camacho), Héctor Martínez e Rafael Delgado; Fernández, Franco Paredes, Pizzini, Larralde (Benítez) e Isnaldo; Walter Bou (Merentiel) e Braian Romero (Brítez). Técnico: Hernán Crespo.