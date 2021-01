Com gol nos acréscimos, Lazio derrota o Parma e avança na Copa da Itália

Em partida válida pelas oitavas de final da Copa da Itália, a Lazio derrotou o Parma nesta quinta-feira por 2 a 1, no Stadio Olimpico, com o gol da vitória saindo nos acréscimos do segundo tempo. Com o resultado, a equipe se classificou para as quartas e segue viva na briga pelo título da competição.

A Lazio começou se impondo sobre o adversário e conseguiu abrir o placar aos 23 minutos da etapa inicial. O brasileiro Andreas Pereira ficou com a bola pela direita e fez cruzamento na área para Parolo, que cabeceou livre e inaugurou os marcadores para os mandantes.

Precisando reagir no jogo para se classificar, o Parma voltou melhor na segunda etapa e deixou a partida mais equilibrada. Os visitantes passaram a criar mais oportunidades do gol e se aproximaram do empate, mas, nas principais chances, acabaram parando no goleiro Strakosha e no travessão.

Porém, a pressão sobre a Lazio fez efeito e a equipe chegou ao empate no finalzinho, aos 38. Mihaila recebeu belo lançamento pela esquerda e finalizou na saída de Strakosha para igualar a partida.

Só que os donos da casa não desistiram de buscar a classificação no tempo normal e foram para o ataque nos minutos finais, marcando o gol do triunfo aos 45 minutos. Acerbi fez cruzamento pelo lado esquerdo para Muriqi, que cabeceou para o gol. A bola bateu na trave, pegou nas costas do goleiro Columbia e foi para as redes, confirmando a vitória e a vaga da Lazio para as quartas da competição.