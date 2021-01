Com gol nos acréscimos, Vasco empata com Bahia e conquista Copa do Brasil Sub-20

Neste domingo, Bahia e Vasco fizeram a finalíssima da Copa do Brasil Sub-20. Com direito a expulsão e gol nos acréscimos, o cruzmaltino conseguiu o título do torneio empatando por 3 a 3, em São Januário.

A vitória carioca no jogo de ida por 2 a 1 deu a vantagem do empate para o Vasco se consagrar campeão.

FIM DE JOGO EM SÃO JANUÁRIO! O VASCO É CAMPEÃO DA COPA DO BRASIL SUB-20! 💢🏆🥇#VASxBAH#FinalSub20 pic.twitter.com/PPKumtEeYW — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 4, 2021

O expresso vascaíno começou a todo vapor em São Januário. Aos 25 minutos da primeira etapa, Gabriel Pec fez fila e deu para Laranjeira empurrar para o gol. Mais tarde, aos 31, o paraguaio Matias ampliou para o cruzmaltino.

O Bahia começou a reação ainda no primeiro tempo, nos minutos finais. Gabriel aproveitou cobrança de escanteio e diminuiu para os visitantes. Após o intervalo, aos 21 minutos, Douglas Borel igualou o marcador e logo em seguida, aos 24, Marcelo conseguiu a virada.

O resultado levava a decisão para os pênaltis, mas ficou difícil para o Bahia segurar o resultado depois da expulsão de Gabriel. Com um jogador a mais, o Vasco pressionou até o fim e chegou ao gol do título nos acréscimos – com Caio Eduardo.