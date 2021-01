Com golaço de falta, Messi atinge marca história e Barcelona vence o Athletic Bilbao pelo Espanhol

Neste domingo, o Barcelona recebeu o Athletic Bilbao no Camp Nou em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barça contou com um gol de falta de Messi (o de número 650 pelo clube) e outro de Griezmann para vencer o adversário, que ainda teve um gol contra de Jordi Alba a seu favor.

Veja a tabela do Espanhol

650

Contra o Athletic Bilbao, Lionel Messi teve a sua chance de se redimir após uma expulsão na decisão da última Supercopa da Espanha. O seu gol, o de número 650 com a camisa do Barcelona, veio em grande estilo. Em cobrança de falta, o artilheiro colocou a bola dentro da rede.

MORNO

O restante da primeira etapa não mostrou um jogo que mudaria muito de resultado, com o Athletic devendo muito ainda para a partida. O Barcelona, muito dependente de Lionel Messi, também não mostrou muito nos 45 minutos iniciais.

EMPATE

O início da segunda etapa mostrou um Athletic Bilbao completamente diferente. Aos quatro minutos, Óscar de Marcos recebeu no lado esquerdo e cruzou para a área. A bola seria para Raul García, mas o lateral Jordi Alba, do Barcelona, chegou antes para interceptar, mas marcou um gol contra. O Barça pediu falta em Alba, mas o juiz não anulou o gol.

GRIEZMANN DEFINE

Com o empate no placar, o Barcelona partiu para o ataque, e começou a criar chances. Foi após uma intensa troca de passes na beira da área que a bola chegou na direita com Mingueza, que tocou para Griezmann. O francês avançou em posição legal e marcou o gol da vitória para o Barça.

SEQUÊNCIA

O Barcelona enfrenta, às 17h (de Brasília) desta quarta-feira, o Granada. O Athletic Bilbao entra em campo às 17h (de Brasília) de quinta-feira para enfrenta o Real Bétis. As duas partidas são válidas pelas quartas de final da Copa do Rei.