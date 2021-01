Com golaço de Ndombèlé, Tottenham despacha lanterna e vai ao G-4 da Premier League

O Tottenham segue em busca das primeiras colocações da Premier League. Neste domingo (17), os comandados de José Mourinho não deram chances ao Sheffield United e venceram por 3 a 1. O resultado leva a equipe de Londres à quarta colocação. Porém, a classificação ainda poderá mudar devido aos demais resultados da rodada.

Por outro lado, o Sheffield ocupa a lanterna da competição com apenas uma vitória em 19 partidas da Premier League 2020/2021.

A vantagem dos londrinos passou a ser construída logo aos cinco minutos. Em cobrança de escanteio de Son, Aurier marcou o primeiro do Tottenham. Aos 40, Harry Kane aproveitou saída errada do Sheffield para marcar o segundo.

No início do segundo tempo, os donos da casa esboçararam uma reação com o gol de McGoldrick. Porém, com um golaço de Ndombèlé, o Tottenham deu números finais à partida e fim à reação do Sheffield.

SHEFFIELD UNITED 1 X 3 TOTTENHAM

GOLS: Aurier, aos 5 min e Harry Kane aos 40 min do 1° tempo (TOT); McGoldrick, aos 10 min do 2° tempo (SHE); Ndombèlé, aos 17 min do 2° tempo.

Sheffield United: Ramsdale; Basham (Sharp), Egan, Ampadu; Bogle, Lundstram, Norwood (Bryan), Fleck, Stevens; McGoldrick, Burke (Brewster). Técnico: C. Wilder.

Tottenham: Lloris; Rodon, Dier, Davies; Aurier, Ndombèlé, Hojberg, Reguilon (Sánchez); Bergwijn (Lucas), Son (Carlos Vinicius), Kane. Técnico: José Mourinho

– Sheffield United soma apenas uma vitória na Premier League

– Sheffield finalizou mais a gol do que o Tottenham ao longo dos 90 minutos

– Tottenham fez um terço das faltas do Sheffield (12 a 4).

– Tottenham chegou a ter 65% de posse de bola fora de casa

Classificação

4º Tottenham – 33 pontos

20º Sheffield United – 5 pontos

Próximos jogos

Quarta-feira, 27/01, 17h15 – Sheffield United x Manchester United – Premier League

Segunda-feira, 25/01, 16h45 – Wycombe Wanderers x Tottenham – Copa da Inglaterra