Com goleadores em campo, Palmeiras e Santos tentarão sair com artilheiros da Libertadores

A final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, o jogo mais aguardado da semana está finalmente perto de começar e a ansiedade de todos em ver o resultado final está à flor da pele. Sábado (30), às 17h a bola rola no Maracanã e alguns jogadores buscam marcas além do tão sonhado título da Libertadores, como ser o Rei da América e o grande artilheiro da Libertadores 2020.

Marinho e Rony são os grandes candidatos a ganharem o prêmio de Rei da América, muito por conta dos gols que marcaram e ajudaram os seus respectivos times a chegarem até a grande final do torneio continental. O atacante do Peixe soma quatro gols na Libertadores enquanto o camisa 11 palmeirense anotou cinco gols e sonha em ser o artilheiro da competição.

No quesito da artilharia, a partida contará com três fortes candidatos para serem os goleadores desta edição da Libertadores, Rony e Luiz Adriano pelo lado alviverde e Kaio Jorge na equipe da Baixada, todos com cinco gols feitos e em busca de Rafael Santos Borré, do River Plate, que possui sete gols na conta. Rony já é o jogador da Libertadores 2020 com maior participação em gols, sendo 12 no total (cinco gols e sete assistências), o colocando isoladamente como o maior colaborador de bolas na rede no torneio.

Além dos três atacantes, Willian e Marinho totalizam quatro gols cada e aumentam ainda mais a lista, fechando o Top-20 de artilheiros na final com Gabriel Veron e Gabriel Menino, ambos com três tentos. Assim o Palmeiras chega na decisão com quatro jogadores dentre os mais goleadores, enquanto o Santos tem dois atletas no ranking.

Na parte de assistências, o Palmeiras também mostra superioridade sobre o Santos, trazendo novamente quatro jogadores no Top-20, Rony (7), Scarpa (3), Wesley (3) e Viña (3), ao mesmo tempo que os alvinegros são representado somente por Soteldo, com dois passes para gol distribuídos.

Apesar da notória predominância do Palmeiras entre os mais envolvidos em gols, não se pode descartar que a final reserva o encontro de dois ataques muito potentes e que darão muito trabalho para as defesas, cada um com o seu estilo de jogo mas que mostrou ao longo da competição que são mortais na frente do gol.