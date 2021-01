com gols de Sissoko e Son, Tottenham vence o Brentford e vai à final do torneio

O Tottenham voltou a campo nesta terça-feira (5) pela Copa da Liga Inglesa. Jogando no Tottenham Hotspur Stadium, os Spurs venceram o Brentford por 2 a 0 e se classificaram para a final do torneio nacional.

Com a vitória, o time de José Mourinho avançou à decisão do torneio e espera pelo vencedor entre Manchester United e Manchester City, que se enfrentam nesta quarta (6), às 16h45, no Old Trafford, com transmissão da ESPN.

O jogo

Mesmo enfrentando uma equipe da segunda divisão inglesa, o Tottenham sabia das dificuldades que enfrentaria. O Brentford ocupa a quarta posição da Championship e briga pelo acesso.

Sabendo disso, os Spurs buscaram se impor desde o início. Logo aos 12 minutos de jogo, os comandados por José Mourinho abriram o placar.

Após cruzamento de Reguillon pela esquerda, Sissoko apareceu entre a zaga, subiu mais alto que a zaga do Brentford e marcou o primeiro dos mandantes. No entanto, essa foi a única grande chance da primeira etapa.

Sissoko comemorando gol marcado pelo Tottenham contra o Brentford pela Copa da Liga Inglesa Getty Images

No segundo tempo, o Brentford voltou assustando. Logo com três minutos, após boa chegada pela direita, Toney finalizou e foi travado por Aurier, que evitou o gol.

Aos 25, Toney voltou a aparecer. O atacante chegou a marcar o gol de empate do Brentford. No entanto, a arbitragem marcou impedimento milimétrico.

O Tottenham acordou para a partida e marcou o segundo. Aos 30, Son recebeu bela bola enfiada de Ndonbélé, saiu cara a cara com o goleiro Raya e ampliou a vantagem londrina.

O Brentford, além da desvantagem no placar, ficou com um jogador a menos. Aos 39 minutos, Hojberg levou entrada criminosa e ficou com a canela banhada de sangue. Dasilva foi expulso.

Tottenham 2 X 0 Brentford

GOLS: Sissoko e Son (TOT)

TOTTENHAM: Lloris; Aurier, Sánchez, Dier e Reguillon (Davies); Hojbjerg (Tanganga), Sissoko, Ndombélé, Lucas Moura (Winks) e Son (Carlos Vinícius); Kane. Técnico: José Mourinho

BRENTFORD: Raya; Dalsgaard, Pinnock, Sorensen e Henry; Dasilva, Janelt (Marcondes) e Jensen; Mbeumo (Forss), Canos (Fosu) e Toney. Técnico: Thomas Frank

– Tottenham marcou 5 gols nos últimos 2 jogos

– 2ª partida seguida que Son marca

– Brentford voltou a perder após 16 jogos

Próximos jogos

Domingo, 10/01, 14h – Marine x Tottenham – Copa da Inglaterra

Sábado, 09/01, 15h – Brentford x Middlesbrough – Copa da Inglaterra