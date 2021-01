Com Gustavo Gómez de volta, Palmeiras se reapresenta após derrota para o Flamengo

A reapresentação do Palmeiras na manhã desta sexta-feira contou com uma grande novidade. Na Academia de Futebol, o zagueiro Gustavo Gómez treinou normalmente com o restante do elenco pela primeira vez desde a lesão na virilha esquerda sofrida contra o River Plate, no último dia 12.

Titular incontestável do Verdão, o defensor foi desfalque nos últimos três compromissos, diante de Grêmio, Corinthians e Flamengo, todos válidos pelo Brasileirão.

Além do paraguaio, o meia Patrick de Paula e o atacante Gabriel Veron também participaram integralmente da atividade.

Ambos estão totalmente recuperados de lesões musculares e já estiveram no banco de reservas na derrota contra o Flamengo, na quinta-feira.

O trabalho desta sexta-feira iniciou a preparação alviverde para o duelo contra o Ceará, neste domingo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate será realizado às 16h (de Brasília) na Arena Castelão, em Fortaleza.

Gustavo Gómez durante treino do Palmeiras, na Academia de Futebol Cesar Greco/Ag Palmeiras

Enquanto os atletas que foram titulares contra o Flamengo fizeram atividades de recuperação na parte interna da Academia, o restante do plantel palmeirense trabalhou normalmente no campo junto com alguns jogadores da equipe sub-20.

A comissão técnica de Abel Ferreira comandou um coletivo de 11 contra 11, onde foram ensaiadas transições, marcações, inversões de jogo e posicionamentos.

Atualmente, o Palmeiras é o 5º colocado do Brasileirão, com 51 pontos conquistados após 30 jogos realizados. Com a derrota para o Flamengo, o Verdão está 8 pontos atrás do líder Internacional.