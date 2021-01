Com incentivo de Casares, São Paulo desembarca em Curitiba para enfrentar o Athletico-PR

Neste sábado, o São Paulo viajou para Curitiba, onde enfrentará o Athletico-PR, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embarque da delegação contou com o incentivo do novo presidente clube, Julio Casares. A partida ocorre neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena da Baixada.

Fui levar a minha confiança a todo elenco na saída da delegação! https://t.co/SurIQgsF50 — Julio Casares (@juliocasares_SP) January 16, 2021

Após duas derrotas seguidas no Brasileirão, diante de Red Bull Bragantino e Santos, o duelo contra o Furacão ganhou uma grande importância para o futuro do Tricolor no Nacional. Isso porque, com os tropeços, as demais equipes que também brigam pelo título encostaram. A diferença para vice-líder, que antes era de sete pontos, caiu para apenas três.

No momento, o São Paulo possuiu 56 pontos, enquanto o Inter, que recebe o Fortaleza nesta rodada, está com 53.

Para o jogo deste domingo, o técnico Fernando Diniz não contará com Luciano, um dos seus principais jogadores na temporada. O atacante ainda se recupera de uma inflamação no joelho, problema que já o tirou dos últimos três compromissos da equipe. Além dele, Hernanes, com covid-19, também não estará à disposição.

Em compensação, Bruno Alves e Tchê Tchê, que cumpriram suspensão no clássico com o Santos, e Toró, recuperado do coronavírus, são reforços para o comandante.

Dessa forma, a provável escalação do Tricolor é com: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Tchê Tchê, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner.